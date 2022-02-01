Диван проти "яблучного" смартфона: на що українці витрачають найбільше грошей

Айфони, як на диво, опинилися далеко не в топі рейтингу

Які найпопулярніші товари 2021 року? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найбільше у 2021 році українці шукали в інтернет-магазинах товари для дому. Запити саме в цій категорії перевищили своєю кількістю інші.

Про це "Сьогодні" повідомили в OLX.

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Фахівці OLX повʼязують це з тим, що українці саме в минулому році активно зайнялися облаштуванням свого житла. І це дійсно так! Глянувши на статистику запитів, найчастіше користувачі шукали дивани та велосипеди.

Топ-10 запитів та їх "король диван"

У 2021 році найпопулярнішим товаром на платформі став диван, шукали який більше 500 тисяч користувачів (516 тис, якщо бути точними). На другому місці — велосипед (483 тис запитів). Трійку найбажаніших покупок закриває верхній одяг, а саме куртки.

Далі серед рейтингових запитів у 2021 році знайшли місце:

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дім і сад — кухні, столи, комоди і крісла (46 млн запитів);

електроніка — холодильники, ноутбуки, телефони і пральні машини (43 млн);

мода і стиль —кросівки, куртки та спортивні костюми (30 млн);

товари для дітей — коляски, куртки та кмбінезони (22 млн);

відпочинок та спорт — гітари, гантелі і палатки (17 млн).

Лідери онлайн-шопінгу

OLX Доставкою найбільше користувалися українці з великих місць: Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів.

В 2021 році одним з найбільш активних покупців були і жителі менших населених пунктів: Кременчука, Вишневого і Ірпеня.

Обміняти товар стало простіше

Відтепер, щоб обміняти товар, наприклад у спеціалізованих мережах "Епіцентр" та "Нова лінія", паперовий паспорт можна із собою не брати. Для цієї послуги ви можете скористатися паспортом електронним.

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Якщо ви маєте паспорт у "Дії", просто натиснувши на нього в застосунку, ви бачите QR або штрих-код, який можете надати працівнику установи. Він, своєю чергою, зчитає його за допомогою відповідних пристроїв. А вам надійде сповіщення про підтвердження передачі даних.

Раніше ми розповідали, до яких маніпуляцій вдаються супермаркети, аби відвідувачі купували навіть непотрібні їм речі чи продукти.

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