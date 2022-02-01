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Диван проти "яблучного" смартфона: на що українці витрачають найбільше грошей

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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1 лютого, 12:04
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Айфони, як на диво, опинилися далеко не в топі рейтингу
Які найпопулярніші товари 2021 року?
Які найпопулярніші товари 2021 року? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найбільше у 2021 році українці шукали в інтернет-магазинах товари для дому. Запити саме в цій категорії перевищили своєю кількістю інші.

Про це "Сьогодні" повідомили в OLX.

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Фахівці OLX повʼязують це з тим, що українці саме в минулому році активно зайнялися облаштуванням свого житла. І це дійсно так! Глянувши на статистику запитів, найчастіше користувачі шукали дивани та велосипеди.

Топ-10 запитів та їх "король диван"

У 2021 році найпопулярнішим товаром на платформі став диван, шукали який більше 500 тисяч користувачів (516 тис, якщо бути точними). На другому місці — велосипед (483 тис запитів). Трійку найбажаніших покупок закриває верхній одяг, а саме куртки.

Далі серед рейтингових запитів у 2021 році знайшли місце:

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  • дім і сад — кухні, столи, комоди і крісла (46 млн запитів);
  • електроніка — холодильники, ноутбуки, телефони і пральні машини (43 млн);
  • мода і стиль —кросівки, куртки та спортивні костюми (30 млн);
  • товари для дітей — коляски, куртки та кмбінезони (22 млн);
  • відпочинок та спорт — гітари, гантелі і палатки (17 млн).

Лідери онлайн-шопінгу

OLX Доставкою найбільше користувалися українці з великих місць: Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів.

В 2021 році одним з найбільш активних покупців були і жителі менших населених пунктів: Кременчука, Вишневого і Ірпеня.

Обміняти товар стало простіше

Відтепер, щоб обміняти товар, наприклад у спеціалізованих мережах "Епіцентр" та "Нова лінія", паперовий паспорт можна із собою не брати. Для цієї послуги ви можете скористатися паспортом електронним.

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Якщо ви маєте паспорт у "Дії", просто натиснувши на нього в застосунку, ви бачите QR або штрих-код, який можете надати працівнику установи. Він, своєю чергою, зчитає його за допомогою відповідних пристроїв. А вам надійде сповіщення про підтвердження передачі даних.

Раніше ми розповідали, до яких маніпуляцій вдаються супермаркети, аби відвідувачі купували навіть непотрібні їм речі чи продукти.

Ми також писали про головне нововведення лютого, та що зміниться для українців зовсім скоро.

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