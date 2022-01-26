Паперовий залиште вдома! Де українці можуть використовувати паспорт в "Дії"

Намочити під дощем, загубити чи забути вдлма це паспорт неможливо

Цифровий паспорт прирівняли до паперового / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Україна — перша країна у світі, що прирівняла цифровий паспорт до паперового. За словами його творців, електронний паспорт набагато безпечніше.

Про це інформують в Telegram-каналі сервісу державних послуг "Дія".

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З паспортом у "Дії" можна:

отримати посилку на пошті;

купити квиток на потяг та сісти в потяг з е-паспортом;

підтвердити свій вік у будь-якому магазині;

повернути товар у деяких магазинах;

отримати банківські послуги;

поділитися цифровими копіями документів у ЦНАПі, банку чи готелі тощо.

Якщо ви маєте паспорт у "Дії", то про копії першої, другої сторінок та прописки паперового паспорта ви можете забути. Адже просто натиснувши на паспорт в застосунку, ви бачите QR або штрихкод, який можете надати працівнику тієї чи іншої установи. Він у свою чергу зчитає його за допомогою відповідних пристроїв.

А вам надійде сповіщення про підтвердження передачі даних.

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Представники сервісу державних послуг зауважують, що цифровий паспорт більш безпечний, аніж паперовий. Адже найчастіше шахраї використовують копію паперового паспорта для своїх махінацій.

Тестування нової послуги в "Дії"

Онлайн-портал державних послуг "Дія" тестує нову послугу в масштабах всієї країни — декларування місця проживання.

Для того, щоб стати учасником, необхідно заповнити анкету за посиланням та чекати.

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Через певний час ви отримаєте на пошту лист з усіма інструкціями. Однак зауважте, що у тестуванні не можуть брати участь жителі Дніпра, Тернополя, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.

У повідомленні зазначається, що для цього необхідно виконати декілька кроків та підходити під певні параметри, зокрема – бути не молодше 14 років, а також:

мати податковий номер та один з е-паспортів у застосунку (ваш та власників житла)

"Дія.Підпис" має бути як у вас, так і у власників житла

право власності на житло має бути внесене до Реєстру нерухомості

Перевірити усю цю інформацію про себе та співвласників можна тут.

Нагадаємо, у січня 2022 року "Дія" запустила три нові корисні послуги, одну з яких можна сміло назвати "пасткою для шахраїв".

Раніше ми розповідали про українку, на яку шахраї набрали кредитів, а дізналася вона про це завдяки "Дії".