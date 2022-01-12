Украли данные и набрали кредитов: как мошенники обманули украинку и при чем здесь "Дія"

Кредитов было много и в разных организациях

В "Дії " пояснили, что схему провернули с помощью замены SIM-карты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники украли у жительницы Львова цифровую личность и набрали на ее имя много займов. Узнала она о кредитах в пару тысяч гривен благодаря уведомлениям в приложении "Дія".

Об этом львовянка сообщила в Facebook.

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Женщина рассказала, что 6 января телефон ее деактивировали, а в "Дії" начали поступать запросы от Украинского бюро кредитных историй по поводу ее кредитной истории. После того, как телефон был восстановлен, ей позвонили представители компании, предоставляющей быстрые кредиты, и сообщили, что на ее имя открыт кредит в размере 1500 грн.

Заметим, что кредит был открыт не один и не в одной такой компании, а в нескольких.

Впоследствии львовянка узнала от своего мобильного оператора, что ее SIM-карта была перевыпущена, соответственно все привязанные к этой "симке" данные, оказались в руках мошенников.

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