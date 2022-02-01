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Диван против "яблочного" смартфона: на что украинцы тратят больше всего денег

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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1 февраля, 12:04
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Айфоны, как на удивление, оказались далеко не в топе рейтинга
Каковы самые популярные товары 2021 года?
Каковы самые популярные товары 2021 года? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Больше всего в 2021 году украинцы искали в интернет-магазинах товары для дома. Запросы именно в этой категории превысили количество в других.

Об этом "Сегодня" сообщили в OLX.

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Специалисты OLX связывают это с тем, что украинцы в прошлом году активно занялись обустройством своего жилья. И это действительно так! Взглянув на статистику запросов, чаще всего пользователи искали диваны и велосипеды.

Топ-10 запросов и их "король диван"

В 2021 году самым популярным товаром на платформе стал диван, искали его более 500 тысяч пользователей (516 тыс, если быть точными). На втором месте — велосипед (483 тыс запросов). Тройку самых желанных покупок закрывает верхняя одежда, а именно куртки.

Далее среди рейтинговых запросов в 2021 году нашли место:

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  • дом и сад – кухни, столы, комоды и кресла (46 млн запросов);
  • электроника – холодильники, ноутбуки, телефоны и стиральные машины (43 млн);
  • мода и стиль — кроссовки, куртки и спортивные костюмы (30 млн);
  • товары для детей – коляски, куртки и кмбинезоны (22 млн);
  • отдых и спорт — гитары, гантели и палатки (17 млн).

Лидеры онлайн-шоппинга

OLX Доставкой пользовались украинцы из больших мест: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

В 2021 году одним из наиболее активных покупателей были также жители меньших населенных пунктов: Кременчуга, Вишневого и Ирпеня.

Обменять товар стало проще

Теперь, чтобы обменять товар, например, в специализированных сетях "Эпицентр" и "Новая линия", бумажный паспорт можно не брать с собой. Для этой функции вы можете воспользоваться электронным паспортом.

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Если у вас есть паспорт в "Дії", просто нажав на него в приложении, вы увидите QR или штрих-код, который можете предоставить работнику учреждения. Он, в свою очередь, считает его с помощью соответствующих устройств. А вам поступит уведомление о подтверждении передачи данных.

Раньше мы рассказывали, к каким манипуляциям прибегают супермаркеты, чтобы посетители покупали даже ненужные вещи или продукты.

Мы также писали о главных нововведениях февраля, и что изменится для украинцев совсем скоро.

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