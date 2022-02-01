Диван против "яблочного" смартфона: на что украинцы тратят больше всего денег

Айфоны, как на удивление, оказались далеко не в топе рейтинга

Каковы самые популярные товары 2021 года? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Больше всего в 2021 году украинцы искали в интернет-магазинах товары для дома. Запросы именно в этой категории превысили количество в других.

Об этом "Сегодня" сообщили в OLX.

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Специалисты OLX связывают это с тем, что украинцы в прошлом году активно занялись обустройством своего жилья. И это действительно так! Взглянув на статистику запросов, чаще всего пользователи искали диваны и велосипеды.

Топ-10 запросов и их "король диван"

В 2021 году самым популярным товаром на платформе стал диван, искали его более 500 тысяч пользователей (516 тыс, если быть точными). На втором месте — велосипед (483 тыс запросов). Тройку самых желанных покупок закрывает верхняя одежда, а именно куртки.

Далее среди рейтинговых запросов в 2021 году нашли место:

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дом и сад – кухни, столы, комоды и кресла (46 млн запросов);

электроника – холодильники, ноутбуки, телефоны и стиральные машины (43 млн);

мода и стиль — кроссовки, куртки и спортивные костюмы (30 млн);

товары для детей – коляски, куртки и кмбинезоны (22 млн);

отдых и спорт — гитары, гантели и палатки (17 млн).

Лидеры онлайн-шоппинга

OLX Доставкой пользовались украинцы из больших мест: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Львов.

В 2021 году одним из наиболее активных покупателей были также жители меньших населенных пунктов: Кременчуга, Вишневого и Ирпеня.

Обменять товар стало проще

Теперь, чтобы обменять товар, например, в специализированных сетях "Эпицентр" и "Новая линия", бумажный паспорт можно не брать с собой. Для этой функции вы можете воспользоваться электронным паспортом.

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Если у вас есть паспорт в "Дії", просто нажав на него в приложении, вы увидите QR или штрих-код, который можете предоставить работнику учреждения. Он, в свою очередь, считает его с помощью соответствующих устройств. А вам поступит уведомление о подтверждении передачи данных.

Раньше мы рассказывали, к каким манипуляциям прибегают супермаркеты, чтобы посетители покупали даже ненужные вещи или продукты.

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