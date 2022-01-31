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Прибегают к гипнозу? Как супермаркеты манипулируют украинцами

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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31 января, 14:49
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"Вам всего лишь шоколадка", а супермаркетам миллионные прибыли
Как супермаркеты манипулируют украинцами?
Как супермаркеты манипулируют украинцами? / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Хорошо знать аудиторию, изучать ее потребности, тонкости поведения и психологии, а главное — слабые места, дело не из простых, но очень эффективных. Именно это увеличивает количество продаж в супермаркетах и вообще стимулирует людей к покупке даже ненужных вещей.

"Сегодня" узнал тонкости манипуляционных стратегий супермаркетов и собрал ряд советов, как не стать жертвой маркетинга. В изучении этого вопроса нам помог эксперт, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

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"Не собиралась, но купила"

Продукция в яркой упаковке, особенно расположенная на уровне глаз, оказывает такое влияние на сознание человека, что вы даже не подозревали. Часто эту стратегию используют, раскладывая шоколадки, конфеты, жвачки, печенье, салфетки и т.д. возле кассы, когда человек стоит в очереди и рассматривает выкладку этих товаров.

Маркетологи крупного ритейла или супермаркетов – настоящие манипуляторы, они очень хорошо знают психологию, слабости потребителей и умело это используют в стимулировании продаж. Поэтому существует высокая вероятность того, что относительно недорогой "Сникерс" человек на кассе все же купит, — говорит Олег Титамир в комментарии "Сегодня".

Эксперт отмечает, если составить стоимость всех таких "импульсивных" покупок, скажем, за год, получится достаточно ощутимая сумма в десятки тысяч гривен

Торговые сети учли даже то, что большинство потребителей – правши, и более дорогие и яркие вещи раскладывают по правой стороне торгового ряда (там же можно увидеть и те товары, точно не входящие в список первой необходимости).

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Дети как дополнительная опция

Дети потребителей – еще одна опция для маркетологов заставить купить ранее незапланированные товары. У подходов к кассам ставят стеллажи с конфетами, шоколадками, печеньем. Обертки яркие, часто с героями мультфильмов — рассчитано на то, что дети надоедливо будут просить у родителей купить сладости.

Это примеры "ненавязчивого", однако манипулятивного маркетинга

Колясок больше, чем корзинок

При входе в супермаркет часто корзин меньше, чем колясок.

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Эксперт говорит, если потребитель берет тележку, то высока вероятность того, что и продуктов (вещей) он купит больше — места для сборки больше, по сравнению с корзиной, значит, человеческая психология возьмет свое, а потребитель – купит те товары, которые даже и не собирался.

"Музыкальный гипноз"

Олег Титамир отмечает, что музыка играет немалую роль в супермаркетах, да и в разных учреждениях, ТЦ или ТРЦ (как и запах, кстати).

Медленная и медидативная музыка – акцент на том, чтобы вас расслабить, заставить дольше и медленнее ходить между рядами полок и на "волне релакса" купить чего-то лишнего.

Зажигательная и бодрая музыка – желание маркетологов удовлетворить ваши потребности, но уже на "волне драйва".

Уже на входе в магазин потребителем пытаются манипулировать – из-за цвета, ярких красок, подсветки на витринах, например, с мясом, которая меняет его оттенок на более привлекательный для потребителя и т. д, — говорит эксперт.

А вы никогда не задумывались, как манипулируют подсознанием людей постарше (тех. кто из советских времен)? Вот представим: они идут по супермаркету и слышат голос так называемого диктора, который четко, громко, хорошим тембром рассказывает о различных акциях и предложениях.

Суть манипуляции в том, что такие люди привыкли доверять диктору по радио – как диктор сказал, так оно и есть. Поэтому обычно подсознательно попадают на крючок мотивации приобрести разнообразные новинки.

Новая цена не такая уж новая

Некоторые супермаркеты время от времени удаются к манипуляциям со скидками (особенно в "Черную пятню"), ведь потребителю трудно проследить, когда ординарная цена преподносится на ценнике как "скидка", а "старую" цену банально повышают.

Контроля со стороны Госпотребслужбы нет, ведь физически почти невозможно проконтролировать должным образом всех субъектов торговли, в частности, на предмет добросовестности в ценниках. Нередко используют маркетинговый прием с двумя ценами, одна из которых – гораздо выше и перечеркнута, а вторая – будто реальная "со скидкой", – говорит Олег Титамир.

Покупатель верит, что этот продукт действительно стоит дороже, значит, он лучше, и не приобрести его со скидкой будет ошибкой.

Вспомним "Черную пятницу", сколько вещей потребители приобрели дороже или по их обычной цене, поверив в "только сегодня" и фальшивый ценник? – добавляет эксперт.

Иллюзия большей выгоды или как "контора пишет"

Дисконтные и бонусные карты, определенные программы лояльности довольно выгодные, но и в каком-то плане манипулятивные. В чем же состоит эта манипуляция

Вышеупомянутые позиции привязывают потребителя к той или иной торговой сети и создают иллюзию большей выгоды.

Но основная манипуляция состоит в том, что "контора пишет". Что это значит? Вкусы и предпочтения потребителей, которые прослеживаются при покупке и использовании карты, маркетологи тщательно фиксируют в собственных электронных базах, чтобы впоследствии на основе собранных данных можно было придумать очередную акцию "купи лишнее".

Это уже не говоря о "приманках" и "дополняющих" товарах: "приобрети 3 и получи 4-ю позицию в подарок". Зачастую потребитель попадает на этот крючок и покупает несколько аналогичных товаров. К тому же, если это продуктовые товары, то "лишние" из них могут лишиться срока годности, испортиться – в результате потребитель теряет средства, поскольку выбрасывает такие продукты на мусорку, — высказал свое экспертное мнение Олег Титамир.

Борюсь или поддаюсь?

Честно говоря, осуждать или сердиться на ту или иную сеть супермаркетов не стоит. Каждый пытается работать на свою прибыль, себе в выгоду, а не в убыток. Поэтому главное в этом деле не только умение распознать манипуляцию, а зная о ней, сознательно не поддаваться.

Согласно вышесказанному, мы рекомендуем:

  • в магазин идти со списком продуктов, предварительно продуманным дома;
  • соблюдать этому списку;
  • не идти в магазин голодными (тебе уже никакие знания о манипуляциях не помогут);
  • внимательно проверять суммы в чеке и помнить, что в случае ошибки со стороны супермаркета вы имеете право вернуть тот или иной товар (но при наличии чека);
  • не ведитесь на музыку, расслабимся и дома .

"Терминал не работает"

В последнее время случаи, когда рассчитаться терминалом в магазинах стало невозможно, участились. Предприниматели прибегают к таким уловкам, тем самым вводя в заблуждение покупателей.

Способы отказа от безналичного расчета таковы:

  • нерабочий терминал. Продавцы уверяют покупателя в том, что терминал не работает по техническим или программным причинам, поэтому лучше рассчитаться наличными, так как так будет быстрее;
  • разные ценники для товара при оплате наличными и банковской картой. Этот способ популярен из-за того, что большинство покупателей согласятся купить товар дешевле и наличными, чем дороже и картой. Однако это нелегально, так как в Украине все цены на товары и услуги, независимо от способа оплаты, должны быть одинаковыми. Любая разница в ценниках является нарушением прав потребителя, это можно назвать настоящим мошенничеством и принуждением покупать что-то наличными.

Конечно, став жертвой того или иного обмана, вы имеете право требовать терминал, и если продавцы уверяют, что он не работает, проверить лично. Если же проблема заключается в разных ценниках, то такой вопрос стоит либо решать на месте, либо вызвать полицию и писать заявление о мошеннических действиях в отношении вас.

Ранее мы рассказывали, как маркетологи проникают в сознание и манипулируют с помощью цвета. Украинцы часто попадают в такие ловушки.

Мы также рассказывали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

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