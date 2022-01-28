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Главное нововведение февраля: что изменится в жизни украинцев совсем скоро

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 17:36
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Новые правила коснутся как бизнеса, так и обычных украинцев
Нововведения вступят в силу с 1 февраля
Нововведения вступят в силу с 1 февраля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кроме нововведения для ФЛП с 1 января 2022 года, бизнес затрагивает еще одно — с 1 февраля. Касается оно установки минимальных цен на пластиковые пакеты.

Об этом говорится в решении правительства.

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Да, украинские магазины отныне обязаны будут продавать "кульки" не меньше, чем за 2 грн. Инициатива обусловлена тем, что после того, как запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов вступил в силу, супермаркеты установили символические цены в размере от 1 коп. до 12 коп.

Некоторые заведения общепита продавали их за 5 грн, а кто-то вообще отказался и заменил экологической альтернативой — бумажными пакетами.

Итак, цены с 1 февраля должны быть не меньше:

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  • 2,00 грн – для пакетов без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – для пакетов без ручек, но с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок;
  • 3,00 грн – для пакетов с ручками и боковыми складками.

Касаются они пакетов со стенками толщиной более 50 мкм, которые предназначены для упаковки и транспортировки товаров. То есть речь идет не о тонких пластиковых пакетах.

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили использование бесплатных пластиковых пакетов в сфере обслуживания. Согласно закону № 1489-IX "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины", за несоблюдение правил предусмотрены штрафы до 8500 грн. Это был первый этап запрета, впереди еще два.

Продажи выросли втрое

Самым популярным товаром конца 2021 года считают эко-сумки и другие альтернативные замены пластиковым пакетам.

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Спрос на экологические замены пластика, таких как: эко-сумок, тканевых мешочков, авосек, начал подниматься еще с ноября 2021 года. С тех пор продажи этих вещей выросли на 178%.

Связывают это с Законом о запрещении бесплатного распространения пластиковых пакетов. Активный интерес к вопросу общество проявляло еще летом этого года, однако в ноябре любопытство снова подогрелось на фоне огласки некоторых пунктов законопроекта.

Раньше мы рассказывали, на чем наживаются супермаркеты, и что делает им 70% выручки.

Мы также сообщали, что в Офисе президента предлагают ввести специальные карты на продукты. Там уверяют, что это мировая практика. Однако талоны планируют выпускать не только в форме бумажных, но и электронных, через приложение "Дія".

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