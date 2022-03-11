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Бізнес в Польщі: як українським біженцям перенести свою справу до сусідньої країни

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 12:14
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Українським підприємцям допоможе в цьому Польське агентство інвестицій і торгівлі
Як перенести свій бізнес в Польщу
Як перенести свій бізнес в Польщу / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Українські бізнесмени мають можливість перенести свій бізнес до Польщі. В цьому їм допомагатиме Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH).

Про це повідомив міністр розвитку і технологій Пьотр Новак — передає інформаційний портал inPoland.

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За його словами агентство підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

"Уряд нещодавно ухвалив спеціальний закон, який дозволить українцям отримувати номери PESEL (Загальна електронна система обліку населення) та віртуальні документи, що посвідчують особу, щоб вони могли ідентифікувати себе, користуватися послугами та працевлаштуватися", — заявив міністр.

Він додав, що йому міністерство подало заявку на зміни, які дозволять українцям реєструвати компанії. Мета цього подання — полегшити українцям розпочати бізнес у Польщі.

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Що таке PESEL?

Як інформує fpiwo.pl, PESEL — це числовий символ з одинадцяти цифр, який ідентифікує фізичну особа. Він включає:

  • дату народження;
  • серійний номер;
  • позначення статі;
  • контрольну цифру.

Простими словами, PESEL — це ваш ідентифікаційний номер в державній системі, де зберігаються основні дані.

Номер PESEL видається лише один раз і діє протягом усього життя. Вам не потрібно його міняти або отримувати заново. Звичайно, існують ситуації (зміна статі, виправлення дати народження, помилка в системі) коли PESEL потрібно змінювати, але це лише винятки.

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Як виїхати до Польщі?

Виїзд за межі України, зокрема і в Польщу, заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Для перетину кордону при собі обовʼязково мати внутрішній паспорт, що посвідчує особу; якщо є, то закордонний, свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію. З тваринами можна відʼїжджати і без ветеринарного паспорта.

Зауважимо, що польська залізниця дозволила українцям безкоштовно користуватися поїздами категорії TLK та IC до 25 березня. Для цього при посадці достатньо показати документ, що посвідчує особу.

Раніше ми розповідали, що магазини в Польщі почали працювати на підтримку України. 10% від суми покупок скеровують на допомогу українцям.

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