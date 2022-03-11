Бизнес в Польше: как украинским беженцам перенести свое дело в соседнюю страну

Украинским предпринимателям поможет в этом Польское агентство инвестиций и торговли

Как перенести свой бизнес в Польшу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские бизнесмены могут перенести свой бизнес в Польшу. В этом будет помогать Польское агентство инвестиций и торговли (PAIH).

Об этом сообщил министр развития и технологий Петр Новак — передает информационный портал inPoland.

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По его словам, агентство поддерживает предпринимателей в поиске офисных и складских помещений, а также в переносе производственных линий.

"Правительство недавно приняло специальный закон, который позволит украинцам получать номера PESEL (Общая электронная система учета населения) и виртуальные документы, удостоверяющие личность, чтобы они могли идентифицировать себя, пользоваться услугами и трудоустроиться", — заявил министр.

Он добавил, что ему министерство подало заявку на изменения, которые позволят украинцам регистрировать компании. Цель этого — облегчить украинцам начать бизнес в Польше.

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Что такое PESEL?

Как информирует fpiwo.pl, PESEL – это числовой символ из одиннадцати цифр, идентифицирующий физическое лицо. Он включает:

дату рождения;

серийный номер;

обозначение пола;

контрольную цифру.

Простыми словами, PESEL – это ваш идентификационный номер в гос системе, где хранятся главные данные.

Номер PESEL выдается только один раз и действует в течение всей жизни. Не нужно его менять или получать заново. Конечно, существуют ситуации (изменение пола, исправление даты рождения, ошибка в системе), когда PESEL нужно менять, но это только исключения.

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Как выехать в Польшу?

Выезд за пределы Украины, в том числе и в Польшу, запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Среди исключений:

мужчины, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет или заключение военно-врачебной комиссии о негодности;

лица, на удержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или на ударжании которых есть ребенок с инвалидностью;

усыновители, опекуны или чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО.

Для пересечения границы при себе обязательно иметь внутренний паспорт, удостоверяющий личность; если есть, то зарубежный, свидетельства о рождении детей, медицинскую документацию. С животными можно уезжать и без ветеринарного паспорта.

Заметим, что польская железная дорога разрешила украинцам бесплатно пользоваться поездами категории TLK и IC до 25 марта. Для этого при посадке достаточно показать документ, удостоверяющий личность.

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