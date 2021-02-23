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Заправитися стало ще дорожче. Коли в Україні подешевшає бензин?

23 лютого, 09:37

Ксенія Капустинська , Олександр Панченко

Експерти впевнені, що найгірші для автомобілістів ціни вже залишилися позаду

Пальне в Україні знову подорожчало, хоча ціни зростають вже не так швидко, як в першій половині лютого. З 15 по 22 лютого вартість всіх видів нафтопродуктів підвищилася в середньому на 22-24 коп./л. Але вже цього тижня зростання припиниться, вважають опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

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Зниження цін на бензин приблизно на 20 коп./л наступного тижня прогнозує заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев. Він вважає, що вартість ДП при цьому залишиться стабільною.

Читайте також: Взяти АЗС "на гарячому": чому активізувалися тіньові продажі пального

З ним загалом згоден директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн:

"Найімовірніше, що в лютому та на початку березня середні роздрібні ціни на бензин і дизпальне залишаться стабільними", – говорить експерт.

Детальніше про ситуацію на українських АЗС читайте на сайті "Сьогодні" – Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках.

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А про те, який зв'язок між цінами на нафту і вартістю пального, дізнавайтеся з сюжету:

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ціни бензин паливо дизель АЗС заправка ціни на бензин Сергій Куюн Геннадій Рябцев пальне дизельное паливо

Джерело: Сьогодні

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