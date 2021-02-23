Заправиться стало еще дороже. Когда в Украине подешевеет бензин?

Топливо в Украине снова подорожало, хотя цены растут уже не так быстро, как в первой половине февраля. С 15 по 22 февраля стоимость всех видов нефтепродуктов повысилась в среднем на 22-24 коп./л. Но уже на этой неделе рост прекратится, считают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.
Снижение цен на бензин примерно на 20 коп./л за следующую неделю прогнозирует замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Он считает, что стоимость ДТ при этом останется стабильной.
Читайте также: Взять АЗС "с поличным": почему активизировались теневые продажи горючего
С ним в целом согласен директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн:
"Вероятнее всего, что в феврале-начале марта средние розничные цены на бензин и дизтопливо останутся стабильными", – говорит эксперт.
Подробнее о ситуации на украинских АЗС читайте на сайте "Сегодня" – Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках.
А о том, какая связь между ценами на нефть и стоимостью горючего, узнавайте из сюжета:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк