Запчастин залишилося на два тижні: як санкції знищать ринок б/у авто в РФ

Представники російського автобізнесу побоюються краху на ринку вживаних автомобілів через санкції, які впливають на постачання автозапчастин.
За даними автосалонів ХМАО та ЯНАО, в РФ залишилося запасів запчастин на 2 тижні, пише місцеве видання "Муксун.фм".
Якщо через 2 тижні постачання не відновиться, на ринку уживаних автомобілів почнеться хаос.
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Склади також відмовляються продавати запчастини, оскільки не знають, що буде з поставками та не можуть визначитись із ціновою політикою.
"Якщо це триватиме протягом трьох місяців і поставки запасних частин на автомобілі не буде, то це колапс на вживаному ринку автомобілів", – пише видання.
На думку експертів, це призведе до того, що автомобілісти почнуть використовувати неоригінальні запчастини, що створить пряму загрозу безпеці.
Оригінальні запчастини, напевно, зможуть надходити в країну обхідними шляхами, але така контрабанда коштуватиме в рази дорожче.
Проблеми з імпортними авто
Крім проблем з дефіцитом запчастин росіян чекає нестача імпортних авто найпопулярніших марок, оскільки великі автоконцерни не хочуть співпрацювати із країною-агресором.
Про свій повний або тимчасовий вихід із російського ринку повідомили:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Volkswagen;
- Cadilac;
- Шевроле;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
Також компанії повідомили про закриття своїх заводів у РФ, а не лише про вихід із ринку.
"Сьогодні" також писали, як увесь світ допомагає Україні у боротьбі з ворогом і розповідали, які компанії вже відмовилися співпрацювати з Росією.