Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 ☢ Атака на ЗАЭС 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Запчастей осталось на две недели: как санкции уничтожат рынок б/у авто в РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 марта, 14:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что ждет рынок подержанных авто в России и как это повлияет на безопасность
Что будет с б/у авто в России
Что будет с б/у авто в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Представители российского автобизнеса опасаются краха на рынке подержанных автомобилей из-за санкций, которые влияют на поставки автозапчастей.

По данным автосалонов ХМАО и ЯНАО, в РФ осталось запасов запчастей на 2 недели, пишет местное издание "Муксун.фм".

Реклама

Если через 2 недели поставки не возобновятся, на рынке подержанных автомобилей начнется хаос.

Склады также отказываются продавать запчасти, поскольку не знают, что будет с поставками и не могут определиться с ценовой политикой.

"Если это продлится на протяжении трёх месяцев и поставки запасных частей на автомобили не будет, то это коллапс на б/у рынке автомобилей", – пишет издание.

Реклама

По мнению экспертов, это приведет к тому, что автомобилисты начнут использоваться неоригинальные запчасти, что создаст прямую угрозу безопасности.

Оригинальные запчасти наверное смогут поступать в страну обходными путями, но такая контрабанда будет стоить в разы дороже.

Проблемы с импортными авто

Кроме проблем с дефицитом запчастей россиян ждет нехватка импортных авто самых популярных марок, поскольку крупные автоконцерны не хотят сотрудничать со страной-агрессором.

Реклама

О своем полном или временном выходе с российского рынка сообщили:

  • Volvo;
  • Ford;
  • Skoda;
  • Volkswagen;
  • Cadilac;
  • Chevrolet;
  • Audi;
  • General Motors;
  • GMC;
  • Jaguar;
  • Buick.

Также компании сообщили о закрытии своих заводов в РФ, а не только о выходе с рынка.

"Сегодня" также писали, как весь мир помогает Украине в борьбе с врагом и рассказывали, какие компании уже отказались сотрудничать с Россией.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Запчастей осталось на две недели: как санкции уничтожат рынок б/у авто в РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Украина борется не только за себя, но и за то, чтобы войны не было в европейских столицах" — Ляшко Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Деградация экономики РФ началась еще при молодом Путине. А сейчас эта деградация благодаря гигантской коррупции вылезет через обычные житейские проблемы.

Цитата на segodnya.ua
Эрик Найман, экономист
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38417.92

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2612.62

Litecoin (LTC)

102.6

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Позывной "Каракурт". В бою за Гостомель погиб Герой Украины капитан Валерий Чибинеев. Был командиром роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оборонял Донецкий аэропорт, Авдеевку, освобождал Лиман. Звезду Героя получил в 2016 году. В его честь предлагают назвать одну из улиц Гостомеля.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Моряк Тарас Остапчук, управлявший яхтой вице-президента российского концерна по производству оружия «Ростех», узнав о вторжении в его родную Украину, утопил судно у берегов Испании. Чем нанес врагу ущерб на $9 млн. Капитана арестовали местные власти, но, узнав о причине поступка, отпустили.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять