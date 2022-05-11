Запастися бензином по самі вінця? Що буде з ринком пального найближчим часом

Єдине, що може стати на заваді врегулюванню ситуації, підвищений попит на пальне з боку українців

Пальне є, однак з обʼєктивних причин українські АЗС не можуть сформувати запаси / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Впʼятеро збільшивши імпорт бензину та зрідженого газу, Україна почала покривати щоденні потреби її громадян. Однак великий попит та паніка українців призводить до того, що мережі АЗС не здатні наперед сформувати запаси.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма.

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Тож, як стверджує він, бензин і дизель буде, а ситуація з пальним покращуватиметься щодня.

Дедалі більше і більше заправок відкриватимуться та продаватимуть пальне... Тому я прошу всіх зберігати спокій, щоб ми могли наповнити заправки пальним, створити певний запас і бути більш захищеними від ворожих дій, – запевнив Шурма.

Як заявив заступник керівника Офісу президента, в Україні також створять додатковий стратегічний запас, який "неможливо розбомбити і знищити" і який забезпечить стабільність нафтопродуктів на найближчі місяці.

Загалом, за його словами, Україні потрібно майже 1 млн тонн дизеля, бензину та зрідженого газу щомісяця.

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