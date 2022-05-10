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Водіям продаватимуть "шмурдяк" замість бензину? Чому якість пального опинилася під питанням

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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10 травня, 16:57
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Державна екологічна інспекція припинила нагляд за якістю пального на українських АЗС
Від березня якість пального в Україні під питанням
Від березня якість пального в Україні під питанням / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від 13 березня 2022 року Держекоінспекція не перевіряє якість бензину та дизелю, які продають в мережах заправок по Україні.

Відповідну інформацію надали виданню enkorr у державному відомстві.

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Після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого заходи держнагляду не здійснювали на територіях, де велися активні бойові дії. Однак з 13 березня їх взагалі вирішили припинити на час воєнного стану.

"Відбір зразків нехарчової продукції не проводився і здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні", – зазначили в екоінспекції.

Від початку 2022 року до середини березня здійснили 113 перевірок пального на ринку. За результатами інспекції ухвалили 148 рішень щодо усунення формальної невідповідності. Окрім цього, на продавців бензину наклали штрафів на 1,2 млн грн.

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Махінації з пальним

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на тлі дефіциту в Україні частішають випадки шахрайства. Українцям продають неякісне пальне на автозаправних станціях – простіше кажучи, збувають саморобний "шмурдяк".

За словами експерта, проблема змішування пального існувала й раніше, однак зараз бензин неякісний, бо немає необхідних компонентів. Його виготовляють на невеликих НПЗ, які переробляють газовий конденсат з українських родовищ, додаючи компоненти октанопідвищення.

"Нині вартість газового конденсату сягає 50 тис. грн за тонну, що майже відповідає вартості дизпального. Стабільний бензин коштує як товарний – 39-42 грн/л", – пояснив Куюн.

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Раніше октан підвищували за допомогою так званих розчинників з Білорусі та Росії. Рецептури були різні, з використанням товарного бензину А-92 також, але зараз немає можливості це робити.

Сергій Куюн додав, що тепер з цією метою використовують зневоджений спирт – біоетанол. Коли цього компоненту в бензині понад 30%, це називають альтернативним пальним, і загалом воно дозволене у світі. Але до нього є певні вимоги за якістю: зокрема, споживач не має відчувати різниці, яке пальне в баку його машини. Зараз цього ефекту досягнути складно, тож і водії починають відчувати результат – зупинку авто і серйозні проблеми з двигуном.

В уряді заявили, що незабаром бензин має коштувати менше ніж 40 грн за літр, а дизпальне – не більше ніж 43 грн. Водночас перевізникам дозволили виїжджати за кордон на закупівлю пального без дозволів, за спрощеною процедурою.

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