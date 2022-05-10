Водителям будут продавать "шмурдяк" вместо бензина? Почему качество топлива оказалось под вопросом

Государственная экологическая инспекция прекратила надзор за качеством горючего на украинских АЗС

С марта качество топлива в Украине под вопросом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 13 марта 2022 года Госэкоинспекция не проверяет качество бензина и дизеля, продаваемых в сетях заправок по Украине.

Соответствующую информацию предоставили изданию enkorr в государственном ведомстве.

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После полномасштабного вторжения России 24 февраля меры госнадзора не осуществляли на территориях, где велись активные боевые деяния. Однако с 13 марта их вообще решили прекратить на время военного положения.

"Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет производиться после прекращения военного положения в Украине", – отметили в экоинспекции.

С начала 2022 года по середину марта осуществили 113 проверок топлива на рынке. По результатам инспекции было принято 148 решений по устранению формального несоответствия. Кроме того, на продавцов бензина наложили штрафов на 1,2 млн грн.

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Махинации с горючим

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что на фоне дефицита в Украине учащаются случаи мошенничества. Украинцам продают некачественное горючее на автозаправочных станциях – проще говоря, сбывают самодельный "шмурдяк".

По словам эксперта, проблема смешивания горючего существовала и раньше, однако сейчас бензин некачественный, потому что нет необходимых компонентов. Его производят на небольших НПЗ, которые перерабатывают газовый конденсат из украинских месторождений, добавляя компоненты октаноповышения.

"Сейчас стоимость газового конденсата достигает 50 тыс. грн за тонну, что почти соответствует стоимости дизтоплива. Стабильный бензин стоит как товарный – 39-42 грн/л", – объяснил Куюн.

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Ранее октан повышался с помощью так называемых растворителей из Беларуси и России. Рецептуры были разные, с использованием товарного бензина А-92 тоже, но сейчас нет возможности это делать.

Сергей Куюн добавил, что теперь для этой цели используют обезвоженный спирт – биоэтанол. Когда этого компонента в бензине более 30%, это называют альтернативным горючим, и в целом оно разрешено в мире. Но к нему есть определенные требования по качеству: в частности, потребитель не должен испытывать разницы, какое горючее в баке его машины. Сейчас этого эффекта достичь сложно, поэтому и водители начинают ощущать результат – остановку авто и серьезные проблемы с двигателем.

В правительстве заявили, что скоро бензин должен стоить менее 40 грн за литр, а дизтопливо – не более 43 грн. В то же время перевозчикам разрешили выезжать за границу на закупку горючего без разрешений, по упрощенной процедуре.