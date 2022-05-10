Украинцы увидят новые цены на бензин: что ждет водителей на АЗС

В правительстве назвали новые цены, которые должны установить очень скоро, и анонсировали увеличение топлива на АЗС

Что будет с ценами на бензин / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что кризис горючего в Украине возник из-за того, что российские войска уничтожают наши запасы, а также из-за усложнения логистики. В то же время регулирование цен на бензин государство отменять не будет.

Именно из-за регулирования скоро цены на бензин будут до 40 грн за литр. Об этом, как сообщает ТСН, заявили в команде первого вице-премьера Юлии Свириденко.

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Что ждет водителей

Следовательно, скоро бензин должен стоить менее 40 грн за литр, а дизтопливо – не более 43 грн.

В то же время на АЗС должны уменьшиться очереди и увеличится количество горючего. Это будет благодаря тому, что в мае импорт нефтепродуктов из Польши в Украину увеличится.

"Сейчас Польша может выступать крупным транзитером топлива для Украины, обеспечивая поступление более 200 тысяч тонн продукции ежемесячно. За последний месяц объем поступлений едва составил 60 тысяч тонн", – написала у себя в Facebook Юлия Свириденко.

Кроме того, через румынский и польский порты могут увеличиться поставки нефтепродуктов из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов.

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Как отмечает Свириденко, на улучшение ситуации должна повлиять и синхронизация графиков работы украинской и польской железных дорог.

В правительстве призывают украинцев не заливать полный бак каждый раз, поскольку горючее очень нужно военным и экстренным службам. Однако убеждают, что горючее в Украину завозят, оно есть, и паниковать не нужно.

Сколько бензина водители могут купить в украинских сетях

Ранее "Сегодня" рассказывали, что на заправках ОККО клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 15 литров в одно авто. Клиенты без карты Fishka заправиться не могут.

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Однако предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

На WOG покупать можно 20 литров бензина в одно авто в сутки. Однако тоже есть нюанс.

"С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении.

А каковы ограничения на других АЗС? Об этом читайте в нашем материале.

"Сегодня" рассказывали о том, как обманывают украинцев во время топливного кризиса, в том числе и о новой мошеннической схеме, а также, какие сейчас расценки на заправках Shell, OKKO, WOG и UPG.