За бензином – без дозволів: хто зможе виїжджати за кордон за спрощеною процедурою

В Україні спростили правила автомобільних перевезень з ЄС та розв’язують проблему гарантування ризиків

В Україні намагаються подолати дефіцит пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні почала діяти спрощена процедура автомобільних перевезень з Польщею.

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, виїжджати без обов’язкових дозволів можуть транспортні засоби, які перевозять пальне.

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"Для перетину території Польщі потрібна реєстрація відповідних транспортних засобів (заповнити форму за посиланням) за добу до перетину державного кордону", – зазначив посадовець.

Окрім цього, від 7 травня, виконання двосторонніх та транзитних перевезень вантажів територією України автомобільними перевізниками зазначених країн здійснюються без використання дозволів. Послаблення діють для таких перевізників:

латвійських, литовських, данських, естонських – до кінця 2022 року;

італійських, грецьких, угорських, німецьких – до 30 червня 2022 року;

болгарських, грузинських, словацьких, австрійських – на період воєнного стану.

Гарантування ризиків

Як розповів Мустафа Найєм представникам Консалтингової групи "А-95", Україна гостро потребує забезпечення пальним. З огляду на це, найближчим часом мають розв’язати проблему гарантування ризиків європейським перевізникам, потенціал яких досі не використовується.

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Зараз система не працює, оскільки страхові країни не беруться страхувати перевезення в країні, де триває війна. Відрізняються умови для перевізників до Києва чи Дніпра й до територій більш східних.

У міністерстві планують запровадити систему страхування ризиків, коли держава забезпечує додаткові гарантії страховим компаніям, які страхують ризики для українських ринків, і в разі з перевізниками, які везтимуть пальне в Україну.

Мустафа Найєм зауважив, що наразі треба визначити конкретні страхові компанії, з якими буде певна домовленість на рівні держави і які страхуватимуть цю групу ризиків. Проблема також у тому, що не всі компанії готові покривати ризики навіть за умов наявності державних гарантій

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"Сподіваюся, що рішення найближчим часом буде знайдено", – підсумував він.

Бізнес на дефіциті

З огляду на шалені черги за пальним, з’явилася й тематична пропозиція на ринку. Користувачі OLX пропонують відстояти в чергах на АЗС за певну суму. За годину "послуг" просять 200 грн, оптом дешевше – якщо стояти понад годину, то середня ціна знижується до 130 грн.

Учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання дефіциту пального в Україні. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн переконаний, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит пального протримається як мінімум більшу частину літа. За його словами, Україна не має спеціальних вагонів для перевезення пального, а щоб отримати такі цистерни від Європи – потрібно пройти процедуру, яка займе 2-3 місяці.

Нещодавно уряд дозволив підняти ціни на бензин і дизель мережам заправок в Україні. Водночас є план із подолання кризової ситуації на ринку пального.