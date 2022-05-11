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Запастись бензином до краев? Что будет с рынком топлива в ближайшее время

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 17:13
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Единственное, что может помешать урегулированию ситуации, повышенный спрос на горючее со стороны украинцев
Топливо есть, однако по объективным причинам украинские АЗС не могут сформировать запасы
Топливо есть, однако по объективным причинам украинские АЗС не могут сформировать запасы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Впятеро увеличив импорт бензина и сжиженного газа Украина начала покрывать ежедневные потребности ее граждан. Однако большой спрос и паника украинцев приводит к тому, что сети АЗС не способны заранее сформировать запасы.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма.

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Поэтому, как утверждает он, бензин и дизель будут, а ситуация с горючим будет улучшаться ежедневно.

Все больше и больше заправок будут открываться и продавать горючее... Поэтому я прошу всех сохранять спокойствие, чтобы мы могли наполнить заправки горючим, создать определенный запас и быть более защищенными от вражеских действий, – заверил Шурма.

Как заявил заместитель руководителя Офиса президента, в Украине также будет создан дополнительный стратегический запас, который "невозможно разбомбить и уничтожить" и какой обеспечит стабильность нефтепродуктов на ближайшие месяцы.

В целом, по его словам, Украине нужно около 1 млн тонн дизеля, бензина и сжиженного газа ежемесячно.

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Почему возник дефицит горючего?

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