В Україні обмежили вартість бензину. Ми перевірили, як змінилися ціни на заправках

Водії оцінили нововведення в цілому позитивно, але все одно сильно сумніваються в його ефективності

Кабмін увів тимчасове держрегулювання цін на бензин / Фото: Getty Images

Кабмін зобов'язав українські АЗС знизити ціни на бензин до 29,84 грн за літр, а на дизельне пальне – до 27,89 грн. Як з'ясували "Сьогодні", формальне зниження цін на заправках не змінило вартість повного бака. Водії скаржаться, що АЗС просто скасували знижки, тому кінцева вартість пального не змінилася. Це стосується і бензину, і дизелю.

"Один в один виходить. Припустимо, місяць тому зі знижкою дизель коштував 25 гривень за літр. Тепер – те саме, але вже без знижок. Навіть трохи більше", – підрахував один з автолюбителів.

Сюжет Ірини Чернякової Відео: Сьогодні

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У Мінекономіки спільно з "Нафтогазом України" підрахували, що для самих заправок літр бензину в середньому коштує 25 гривень, ДП – близько 21 гривні. До цих значень дозволили додати націнки АЗС, але не більш ніж п'ять гривень на літрі бензину і сім – на літрі дизелю. Майже скрізь так і роблять.

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До такого державного регулювання водії ставляться переважно позитивно, але все одно сумніваються в його ефективності.

Нагадаємо, раніше трейдери у відповідь на рішення Кабміну про регулювання влаштували демарш, припинивши продавати пальне преміальних сортів. Правда, пояснення, що обмеження на націнку не поширюється на бензини класу люкс, допомогло повернути таке пальне на заправки.