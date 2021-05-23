У Мінекономіки зобов'язали АЗС знизити ціни на паливо: скільки коштуватиме бензин

У міністерстві оприлюднили нову середню ціну на бензин і дизельне паливо, а вже від цієї суми АЗС можуть встановлювати свою націнку

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Тепер вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривень за літр, а дизельного палива – 27,89 гривень за літр.

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Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Згідно з даними міністерства, для дизельного палива ціни залишилися на рівні 20,89 гривень за літр. Для бензину знизились з 25,22 гривень до 24,84 гривень за літр.

Нагадаємо, минулий тиждень на ринку палива виявилася скандальним через те, що Кабмін ввів регулювання цін на бензин і дизпаливо. Трейдери в відповідь влаштували демарш, припинивши продавати пальне преміальних сортів. Але більшість автомобілістів в результаті виявилися у виграші: А-95 подешевшав в середньому до 29,01 грн, а ДП – до 27,39 грн/л.

Раніше ми повідомляли, що нафтотрейдери з маркетинговою метою встановлюють різну ціну на однакове автомобільне паливо, створюючи у споживача почуття впевненості в тому, що він купує якісний продукт.