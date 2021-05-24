Ренесанс "бодяги". В Україні пожвавилася торгівля паленим бензином

Міні-НПЗ прикриваються виробництвом розчинників, і цю проблему ніхто не вирішує, розповів експерт ринку пального

Навіть на пристойній АЗС можна нарватися на "бодягу" / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Рішення тимчасово вести в Україні державне регулювання цін на бензин і дизель загострило проблеми контрафакту і фальсифікату на ринку пального. Адже ті, хто не платять податки, мають додаткові 50% "запасу міцності". В результаті країна переживає ренесанс тіньового ринку.

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Про це в ефірі телеканалу "Україна" розповів директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Прямо зараз ми переживаємо справжній ренесанс тіньового ринку. Працюють всі схеми. Попит на таке пальне настільки високий, що нафтопереробні заводи купують сировину за 100 доларів за барель при ринковій ціні 65-70 доларів. Через несплату акцизів і ПДВ вони можуть переплачувати за сировину... У тих, хто торгує цим пальним, воно дешеве. Податків у бензині – майже 50%. Якщо ви їх не сплачуєте – уявіть, який у вас запас міцності", – розповів Куюн.

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Він пояснив, що така нафтопереробка ховається під личиною виробництва розчинників.

"Через митницю їдуть тисячі тонн компонентів для підвищення октанового числа, розчинники для лакофарбової промисловості. У нас стільки парканів немає, щоб все пофарбувати. Це все бачать, але ніхто нічого не робить", – дивується експерт.

Куюн попередив, що споживачеві розпізнати таке пальне практично неможливо – його продають навіть на пристойних сучасних заправках.

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На думку експерта, боротьба з виробництвом і продажем такого пального могла б зробити ринок бензину і дизеля більш стабільним. Тоді б зникла і тенденція до зростання цін, упевнений Куюн.

Нагадаємо, раніше трейдери у відповідь на рішення Кабміну про регулювання влаштували демарш, припинивши продавати пальне преміальних сортів. Правда, пояснення, що обмеження на націнку не поширюється на бензини класу "люкс", допомогло повернути таке пальне на заправки.