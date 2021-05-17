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Пояснення не допомогли – АЗС так і не повернули преміальний бензин у продаж

17 травня, 12:44

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

У Кабміні пояснили обмеження торгової надбавки на бензин і запевнили, що воно не стосується брендового преміального пального

Заправники відмовляються продавати "преміум"

Заправники відмовляються продавати "преміум" / Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

Великі мережі АЗС так і не розпочали продаж преміального пального, незважаючи на пояснення Кабінету міністрів, що обмеження торгової надбавки стосується тільки марок соціально значимого бензину – А-92 і А-95. У Кабміні у відповідь на заяви заправників про збитки запевнили, що мається на увазі тільки "класичний" варіант, а не "поліпшене" пальне. Але, як повідомляє кореспондент "Сьогодні", стели АЗС все ще показують відсутність преміального бензину в продажу.

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"Покращений" А-95 не продається

"Покращений" А-95 не продається / Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

На деяких заправках згодні заливати "преуміум" виключно за талонами. Інші оператори взагалі відмовилися від реалізації таких видів бензину і дизеля.

"Покращений" А-95 не продається
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"Покращений" А-95 не продається / Фото: Дмитро Гордійчук, Сьогодні

"Під установку максимальної торговельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з поліпшеними показниками якості, позначення (маркування) якого включають певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум-сегмента за більш високою ціною, ніж соціально значуще пальне", йдеться ти часом в заяві на сайті Мінекономіки.

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Одна з преміальних торгових мереж (Socar) все ж заявила про відновлення продажу брендового пального. Щоправда, програма лояльності на заправках цієї мережі все одно поки не працює. Аналогічна ситуація – на заправках мережі KLO.

Що сталося?

14 травня Кабінет міністрів встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива і бензину – не вище 7 грн і 5 грн за літр відповідно. Таке держрегулювання в уряді назвали вимушеним і тимчасовим заходом на період карантину та відповіддю на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах.

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Роздрібна ціна бензину марки А-95 не повинна перевищувати 30 грн/л, і з ним сталася найбільша плутанина, оскільки спектр бензинів А-95 дуже широкий, їхню якість покращують різними присадками. І додають до назви слова: "нано", "євро", "плюс", "євро плюс" тощо. Оскільки все це варіанти бензину А-95, то АЗС порахували, що і на них поширюються обмеження, як і на А-95 "класик".

15 травня великі мережі АЗС WOG, ОККО, SOCAR, KLO заявили, що призупинять продаж преміум-пального, оскільки в такій ситуації його продаж призведе до збитків.

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