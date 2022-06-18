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Українських водіїв в Європі чекають кардинальні зміни — до чого готуватися кожному

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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18 червня, 16:42
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Водіїв в Європі чекають два нововведення, одне з яких вже діє на території Польщі
Водіїв у Польщі чекають зміни
Водіїв у Польщі чекають зміни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для водіїв у Польщі дещо змінили правила. Зокрема, одне із нововведень уже діє, інше набуде чинності незабаром.

Про це інформує портал inPoland.

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Перше стосується того, що страхові компанії отримають доступ до штрафів, після чого страхові тарифи залежатимуть від кількості та масштабу правопорушень. Набуло чинності нововведення в п’ятницю, 17 червня.

Друге розпорядження ЄС (почне діяти з 6 липня) вимагає кількох обов’язкових систем у нових автомобілях. Кожен автомобіль, щоб отримати дозвіл, повинен мати встановлені передові електронні системи:

  • ISA (інтелектуальний помічник швидкості). Пристрій відстежує швидкість водіння, а в найсучасніших версіях може навіть автоматично знижувати швидкість. Але зазвичай "помічник" просто повідомляє, що ви їдете занадто швидко;
  • чорна скринька. Подібна вона до пристрою, що встановлюють в літаках для запису багатьох елементів, наприклад, швидкості, використання гальма, ременів безпеки або роботи подушок безпеки. Це допомагає встановити причини аварії.

Які автомобілі купують українці?

Українці у червні 2022 року активно шукали авто бізнес-класу та кросовери. При цьому аналітики зібрали дані тільки по автомобілях старше 12 років, тому що є моделі, які можна купити дешевше.

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Ось якими моделями автомобілів до 2010 року випуску найчастіше цікавляться українці:

  • Audi A6 – 6,6 тис. дол. (середня ціна);
  • Volkswagen Passat – 5,7 тис. дол.;
  • Audi A4 – 6 тис. дол.;
  • Renault Megane – 5 тис. дол.;
  • BMW X5 – 12 тис. дол.;
  • Skoda Octavia – 5,8 тис. дол.;
  • Mercedes-Benz E-Class – 7 тис. дол.;
  • Ford Focus – 5 тис. дол.;
  • BMW 5 Series – 7,5 тис. дол.;
  • Volkswagen Touran – 6,2 тис. дол.

Нагадаємо, на тлі дефіциту бензину в Україні зріс попит на альтернативні види транспорту, зокрема на електромобілі.

Раніше ми докладно пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль за допомогою "Дії".

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