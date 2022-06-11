Растаможка в "Дії": как украинцам правильно зарегистрировать автомобиль

Рассказываем, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії"

Благодаря цифровизации всех процессов в Украине исчезает возможность манипулировать ценой авто при растаможке / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

Если в Украине в ближайшее время разрешат растаможку легковых автомобилей онлайн, то каждый украинец сможет подать декларацию и произвести все платежи в приложении "Дія".

Как сообщают в правительстве, вскоре соответствующие законопроекты будут вынесены на рассмотрение парламента.

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Каким образом можно провести процедуру? Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:

в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу машины;

владельцу машины; размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристик автомобиля : объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;

: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность; после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто, для подачи документов требуется не более 5 минут.