Растаможка в "Дії": как украинцам правильно зарегистрировать автомобиль

Рассказываем, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії"
Благодаря цифровизации всех процессов в Украине исчезает возможность манипулировать ценой авто при растаможке / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня
Если в Украине в ближайшее время разрешат растаможку легковых автомобилей онлайн, то каждый украинец сможет подать декларацию и произвести все платежи в приложении "Дія".
Как сообщают в правительстве, вскоре соответствующие законопроекты будут вынесены на рассмотрение парламента.
Каким образом можно провести процедуру? Пока тексты законопроектов не обнародованы, правительство предоставило лишь некоторые детали:
- в "Дії" нужно будет ввести VIN-код авто, тогда система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить
владельцу машины;
- размер платежа будет формироваться в соответствии с характеристик автомобиля
: объем, тип и мощность двигателя, возраст автомобиля и его эксклюзивность;
- после растаможки в "Дії" можно будет и зарегистрировать авто,
для подачи документов требуется не более 5 минут.