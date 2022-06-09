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В Украине отменят бесплатную растаможку авто – когда и для кого

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 июня, 17:13
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Рассказываем, какие льготные условия растаможки могут остаться в Украине
Для украинцев готовятся отменить льготную растаможку
Для украинцев готовятся отменить льготную растаможку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине могут вернуть налоги на ввоз авто из-за границы, так называемых "евроблях", уже с 1 июля.

Отмены соответствующих льгот предусматривает законопроект №7418, который уже поддержали члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик.

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Замглавы комитета нардеп Ярослав Железняк сообщил, что документ предусматривает освобождение от уплаты пошлины, НДС и акциза только для тех авто, которые покупаются для нужд армии.

"Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота по НДС, пошлине, акцизу с 1 июля. Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Дію", – рассказал Железняк.

Теперь дело только за депутатами, которые должны поддержать законопроект своими голосами.

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Что еще предусматривает документ?

Кроме этого, текст законопроекта предлагает освободить от сбора в ПФУ легковые автомобили на электрических двигателях, а вот пошлины и акциз придется платить.

Проголосуют за законопроект №7418 уже на следующей неделе, с 13 по 19 июня.

В правительстве отметили, что из-за льготных условий для растаможки бюджет потерял уже около 13 млрд грн.

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Какие авто выбирают украинцы?

Пользуясь возможностью бесплатно растаможить авто украинцы стали активно пригонять машины из-за границы.

За время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизного сбора и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс. подержанных авто, среди которых лидирующие позиции занимают:

  • VOLKSWAGEN Passat;
  • VOLKSWAGEN Golf;
  • RENAULT Megane;
  • SKODA Octavia;
  • FORD Focus.

"Сегодня" ранее писали, для каких авто на границе создали "зеленый коридор" и рассказывали, как топливный кризис изменил авторынок Украины.

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Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
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OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
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OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
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