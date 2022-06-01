"Дія" анонсировала новую услугу, касающуюся детей, – что она предполагает

В Международный день защиты детей в Украине сообщили о важной социальной инициативе

В "Дії" планируют запустить еще одну услугу в июне / Фото: Pexels, Дія, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время через платформу "Дія" можно будет воспользоваться услугой по усыновлению детей.

Как рассказала в эфире одного из украинских телеканалов уполномоченная президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук, благодаря "Дії" процедуру можно будет существенно упростить.

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Ввести услугу планируют до конца июня, однако уже с 1 июня можно подавать заявки на первичную консультацию в разделе "Сім'я".

Особенности услуги в "Дії"

По словам заместителя главы Минцифры Константина Кошеленко на брифинге, преимуществом онлайн-заявки является то, что всю информацию о кандидате система подтягивает автоматически. Авторизироваться можно с помощью цифровой подписи, а в течение 15 дней соцслужбы сконтактируют с заявителем и пригласят на консультацию.

Пообщаться с государственными работниками можно будет как онлайн, так и вживую. Ожидается, что до конца августа пользователи смогут подавать таким образом также пакеты документов на усыновление, опекунство, ознакомиться с анкетами детей, регистрировать детдома семейного типа и т.д.

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В то же время первичную заявку на усыновление можно будет подать только во время личной встречи с соцслужбами. Добавим, что в Украине есть более 17 000 детей, требующих усыновления.

Помощь украинцам в ЕС

В мае "Дія" запустила центр для украинцев в Варшаве, где предоставляют консультации по получению определенного статуса в Польше, проживанию за границей и открытию бизнеса. Недавно специалисты "Дія.Бізнес" начали консультировать клиентов по телефону в 7 странах Европы.

Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, вынужденные переселенцы часто не знают, где получить необходимую информацию о:

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правилах и процедурах оформления собственного пребывания;

регистрации бизнеса;

трудоустройстве;

получении помощи.

Благодаря виртуальному центру, украинцы могут получить информацию о поддержке бизнеса в ЕС, видах и размерах налогов, как трудоустроиться и изменить квалификацию или найти работников, найти жилье, офис или школу для ребенка.

Горячая линия "Дія.Бізнес" работает с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени). Звонить можно по следующим номерам:

из Украины – 080 033 31 83;

с территории стран ЕС – +48 22 266 2 275 (плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в "Дії" для предпринимателей запустили услугу "єДекларація", которая заменит около 400 видов лицензий и свидетельств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности во время войны. В то же время в трех европейских странах начнут принимать документы из "Дії".