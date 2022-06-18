Украинских водителей в Европе ждут кардинальные перемены — к чему готовиться каждому

Водителей в Европе ждут два нововведения, одно из которых уже действует на территории Польши

Водителей в Польше ждут изменения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для водителей в Польше изменили правила. В частности, одно из нововведений уже действует, другое вступит в силу в скором времени.

Об этом информируетпортал inPoland.

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Первое касается того, что страховые компании получат доступ к штрафам, после этого страховые тарифы будут зависеть от количества и масштаба правонарушений. Вступило в силу нововведение в пятницу, 17 июня.

Второе распоряжение ЕС (начнет действовать с 6 июля) требует нескольких обязательных систем в новых автомобилях. Каждый автомобиль, чтобы получить разрешение, должен иметь установленные передовые электронные системы:

ISA (интеллектуальный ассистент скорости). Устройство отслеживает скорость вождения, а в современных версиях может даже автоматически снижать скорость. Но обычно "помощник" просто сообщает, что вы уезжаете слишком быстро;

Устройство отслеживает скорость вождения, а в современных версиях может даже автоматически снижать скорость. Но обычно "помощник" просто сообщает, что вы уезжаете слишком быстро; черный ящик. Подобна она устройству, устанавливаемому в самолетах для записи многих элементов, например, скорости, использование тормоза, ремней безопасности или работы подушек безопасности. Это помогает установить причины аварии.

Какие автомобили покупают украинцы?

Украинцы в июне 2022 активно искали авто бизнес-класса и кроссоверы. При этом аналитики собрали данные только по автомобилям старше 12 лет, потому что есть модели, которые можно купить подешевле.

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Вот какими моделями автомобилей до 2010 года выпуска чаще всего интересуются украинцы:

Audi A6 – 6,6 тыс. долл. (средняя цена);

Volkswagen Passat – 5,7 тыс. долл.;

Audi A4 – 6 тыс. долл.;

Renault Megane – 5 тыс. долл.;

BMW X5 – 12 тыс. долл.;

Skoda Octavia – 5,8 тыс. долл.;

Mercedes-Benz E-Class – 7 тыс. долл.;

Ford Focus – 5 тыс. долл.;

BMW 5 Series – 7,5 тыс. долл.;

Volkswagen Touran – 6,2 тыс. долл.

Напомним, на фоне дефицита бензина в Украине вырос спрос на альтернативные виды транспорта, в частности, на электромобили.

Раньше мы подробно объясняли, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії".