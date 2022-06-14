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Автомобили исчезнут? Почему и на какой транспорт массово переходят украинцы

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 11:34
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Рассказываем, на какой транспорт в Украине резко возрос спрос во время дефицита топлива
Украинцы переходят на "зеленый" транспорт
Украинцы переходят на "зеленый" транспорт / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине уже несколько месяцев продолжается бензиновый кризис. Цены на топливо значительно выросли, а на некоторых АЗС даже нельзя найти бензин или автогаз. На фоне таких изменений в Украине вырос спрос на альтернативные виды транспорта.

Аналитики OLX рассказали "Сегодня", что именно сейчас покупают украинцы.

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Спрос на "зеленые" виды транспорта вырос в несколько раз

Статистика Укравтопрома показывает, что в мае 2022 в Украине зарегистрировали почти на 67% больше электромобилей, чем в том же месяце 2021 года.

Об этом свидетельствует и статистика спроса на этот вид транспорта, которую получили аналитики. Согласно данным, в мае этого года спрос на "зеленые" виды транспорта в Украине увеличился так:

  • на электромобили возрос спрос в 7 раз;
  • на электросамокаты и гироскутеры увеличилась активность покупателей втрое;
  • на покупку электроскутеров спрос вырос в 4,7 раза.

"В соответствии с спросом возросло и предложение. Так, если еще в конце апреля продавцы предлагали 226 электрокаров и 114 гибридов, то в мае количество таких объявлений возросло почти в 3,6 и 4,7 раза соответственно", – говорится в сообщении.

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Относительно того, какие именно марки выбирают люди, информация такова: больше всего отзывов на объявление было на "зеленую" марку Opel (на один электрокар почти 11 потенциальных покупателей). Также лидерами являются Renault и Nissan.

Где больше всего интересуются таким транспортом

"Согласно майским показателям, "бум" на альтернативный электротранспорт (мотоциклы, самокаты и скутеры) произошел в предпоследнюю неделю мая (с 23.05 по 29.05), а больше всего интересовались предложениями на Киевщине, Одесщине и Львовщине", – объяснили эксперты.

Количество отзывов на объявления по датам и областям
Количество отзывов на объявления по датам и областям / Фото: olx.ua

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Больше всего людей в категории "Мото" интересовала покупка электросамокатов и гироскутеров. Большой спрос, в частности, есть в Киевской области.

Где больше всего покупают электроскутеры
Где больше всего покупают электроскутеры / Фото: olx.ua

Также Киевщина является лидером в спросе на электроскутеры. А вот больше всего желающих купить электромотоцикл в Одесской области.

Растаможить электрокары станет легче

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Кабмин предлагает освободить от налогообложения автомобили с электрическими двигателями, в том числе гибридные.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

"В рамках Украинского зеленого курса – это и забота о нашей экологии, и чище воздух", – заметил чиновник.

Мы также подробно объясняли, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії". Читайте также, сколько стоит топливо в разных странах на фоне того, что цены достигают исторических максимумов.

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