В Украине пропал автогаз? Что происходит на ОККО, UPG и БРСМ и сколько стоит топливо

Рассказываем, какая ситуация на рынке топлива сложилась в воскресенье, 12 июня, и какую стоимость бензина установили АЗС

Сколько стоит топливо 12 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале июня многие украинские АЗС обновили лимиты на покупку топлива. Однако ситуация 12 июня на рынке показывает, что выбора и так немного, ведь автогаз продают только в нескольких сетях, нет в продаже еще нескольких видов бензина.

"Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте Auto.Ria и рассказывают, сколько стоит топливо на АЗС.

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Цены не слишком изменились, а кое-где упали

По состоянию на 12 июня за разные виды топлива в Украине придется заплатить (в среднем):

А-95+ – 52,27 грн/л;

А-95 – 50,27 грн/л;

А-92 – 49,41 грн/л;

ДТ – 56,58 грн/л;

автогаз – 41,57 грн/л.

С 11 июня А-95 подешевел на 0,01 грн, А-92 в цене не изменился, а дизтопливо подешевело на 0,03 грн.

С автогазом есть проблемы, поскольку он имеется только в нескольких сетях, и цена его такова:

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ОККО – 42 грн/л;

"Авиас" – 41,49 грн/л;

UPG – 37 грн/л;

"Катрал" – 41,97 грн/л.

В общем на ОККО стоимость топлива такова:

А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 51 грн/л;

А-92 – нет;

ГП – 57 грн/л;

автогаз – 42 грн/л.

В сети UPG также нет А-95+ и А-92. В то же время А-95 и дизтопливо продают по 48,90 грн/л и 56 грн/л соответственно. Как уже отмечалось, автогаз здесь стоит 37 грн/л.

На БРСМ не продают А-92 и автогаз. На остальное топливо установили следующие цены:

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А-95+ – 51,99 грн/л;

А-95 – 50,99 грн/л;

ДТ – 56,99 грн/л.

Ситуация на рынке топлива 12 июня:

Предпосылок для внезапных скачков цен на топливо нет

Ранее мы писали, что у трейдеров и заправочных станций есть свои запасы, поэтому резко цены на горючее расти не будут.

Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн объяснил, что крайний критический сценарий, о котором сейчас говорят западные аналитики, – это возможное подорожание барреля нефти до 140-150 долларов. Только в такой ситуации будет значительное подорожание топлива на АЗС.

Куюн также рассказал о ситуации на рынке нефти. Читайте, в чем сейчас самая большая проблема Украины и на кого будет наибольшая нагрузка.

"Сегодня" также объясняли, как украинцам растаможить и зарегистрировать автомобиль с помощью "Дії", и писали о том, как украинцам продают бензин и дизель с рук, прикрываясь большими сетями АЗС.