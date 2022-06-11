Растаможить электрокары станет легче: что изменится для водителей

Проект был разработан в рамках пакета из трех законопроектов, которые частично изменят правила растаможки евроблях

В Украине упростят растаможку электрокаров / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока некоторые водители уже пересаживаются на электрокары из-за цен на горючее, Кабмин предлагает освободить от налогообложения автомобили с электрическими двигателями, в том числе гибридные.

Об этом сообщается на сайте Правительственного квартала.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

"В рамках Украинского зеленого курса — это и забота о нашей экологии, и более чистый воздух", — отметил чиновник.

Отметим, что по состоянию на сейчас текст проекта на сайте Верховной Рады еще не обнародован.

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Электрокары в дефиците

Эксперты авторынка считают, что война и нехватка горючего в Украине могут создать еще один дефицит. Продажа электромобилей резко выросла, салоны реализуют не требующие бензина авто за неделю.

Дефицит электрокаров может спровоцировать не только лишь ситуация с бензином. Россия продолжает блокировать украинские морские порты, а именно через них в большинстве своем завозили электроавто в страну. На складах запасов почти не осталось, а использовать альтернативные пути – дорого.

Как объяснил директор информационно-аналитической группы Auto-Consulting Олег Омельницкий, большая часть таких авто прибывала в Украину из Китая через морские порты. Когда будут новые поставки, неизвестно, поскольку компании не знают, куда везти, а также стоимость логистики высока.

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Ранее мы рассказывали, что умельцы в Японии разработали революционные шины для автомобилей. Также мы писали, что в Польше представили уникальный автобус.