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Цены на бензин бьют все рекорды: что происходит на АЗС в Польше и Чехии

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 11:25
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Рассказываем, сколько стоит топливо в разных странах на фоне того, что цены достигают исторических максимумов
Сколько стоит бензин в Польше и Чехии
Сколько стоит бензин в Польше и Чехии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны с РФ в Украине возник дефицит бензина, и на него резко выросли цены. Основной причиной стали проблемы с логистикой. А с конца мая рекордный рост цен на топливо произошел и в других странах преимущественно из-за того, что они отказались от нефти российского агрессора.

"Сегодня" рассказывают, сколько в середине июня стоит топливо в Польше и Чехии.

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В Чехии цены на бензин поразили исторический максимум

Согласно данным Fuelo.net по состоянию на утро 13 июня, средние цены на разные виды топлива в Чехии были такими:

  • А-95 – 48,09 чешских крон (60,79 грн);
  • А-98 – 49,36 кроны (62,40 грн);
  • дизтопливо – 46,52 кроны (58,81 грн);
  • автогаз – 19,63 кроны (24,81 грн).

С 12 июня подорожал только А-95. На изображении видно, как с 8 по 12 июня выросли в цене А-95 и дизтопливо. При этом автогаз 8 июня подешевел:

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"Год назад стоимость литра бензина в Чехии составляла в среднем на 16,79 кроны меньше, а литр дизельного топлива – на 20,53 кроны меньше, чем на пике роста цен на топливо в стране", передает специализированное издание enkorr.

Стоимость топлива в Польше

Мониторинг цен на топливо на сайте AutoCentrum показывает, что ситуация по состоянию на 12 июня была такой:

  • А-95 – 7,88 злотых (53,17);
  • А-98 – 8,24 злотых (55,60 грн);
  • дизтопливо – 8,07 злотых (54,45 грн);
  • автогаз – 3,54 злотых (23,89 грн).

Цена на А-95 постепенно растет, на дизтопливо она немного стабилизировалась, а вот на автогаз остается неизменной. Это видно на графике средних цен с данными за месяц:

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Рекорды б'ют и цены в Великобритании

Ранее "Сегодня" писали, что цены на топливо поднялись в связи с ростом стоимости нефти на мировом рынке. А чем дороже топливо, тем дороже продукция во всех сферах экономики.

Подсчеты экспертов свидетельствуют, чтобы заправить стандартный автомобиль в Великобритании с 55-литровым бензобаком, придется заплатить 100,27 фунта стерлингов (3,7 тыс. грн). В то же время, если заправляться дизелем, это будет стоить 103,43 фунта (3,8 тыс. грн).

Мы также рассказывали, какая ситуация на украинском рынке топлива сложилась в воскресенье, 12 июня, и какую стоимость бензина установили АЗС. Читайте и о том, как украинцам продают бензин и дизель из рук, прикрываясь большими сетями АЗС.

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