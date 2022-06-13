Ціни на бензин б'ють усі рекорди: що відбувається на АЗС у Польщі та Чехії

Розповідаємо, скільки коштує пальне у різних країнах на тлі того, що ціни досягають історичних максимумів

Скільки коштує бензин у Польщі і Чехії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни з РФ в Україні виник дефіцит бензину, і на нього різко зросли ціни. Основною причиною стали проблеми з логістикою. А з кінця травня рекордне зростання цін на пальне сталося і в інших країнах переважно через те, що вони відмовилися від нафти російського агресора.

"Сьогодні" розповідають, скільки в середині червня коштує пальне у Польщі та Чехії.

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У Чехії ціни на бензин побили історичний максимум

Згідно з даними Fuelo.net станом на ранок 13 червня, середні ціни на різні види пального в Чехії були такими:

А-95 – 48,09 чеських крон (60,79 грн);

– 48,09 чеських крон (60,79 грн); А-98 – 49,36 крони (62,40 грн);

– 49,36 крони (62,40 грн); дизпальне – 46,52 крони (58,81 грн);

– 46,52 крони (58,81 грн); автогаз – 19,63 крони (24,81 грн).

З 12 червня подорожчав лише А-95. На зображенні видно, як з 8 по 12 червня зросли в ціні А-95 та дизпальне. При цьому автогаз 8 червня здешевшав:

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"Рік тому вартість літра бензину в Чехії становила в середньому на 16,79 крони менше, а літр дизельного пального – на 20,53 крони менше, ніж на піку зростання цін на пальне в країні", – передає спеціалізоване видання enkorr.

Вартість пального у Польщі

Моніторинг цін на пальне на сайті AutoCentrum показує, що ситуація станом на 12 червня була такою:

А-95 – 7,88 злотих (53,17);

– 7,88 злотих (53,17); А-98 – 8,24 злотих (55,60 грн);

– 8,24 злотих (55,60 грн); дизпальне – 8,07 злотих (54,45 грн);

– 8,07 злотих (54,45 грн); автогаз – 3,54 злотих (23,89 грн).

Ціна на А-95 поступово зростає, на дизпальне вона трохи стабілізувалася, а от на автогаз залишається незмінною. Це видно на графіку середніх цін з даними за місяць.

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Рекорди б'ють і ціни у Великій Британії

Раніше "Сьогодні" писали, що ціни на пальне піднялися у зв’язку зі зростанням вартості нафти на світовому ринку. А чим дорожче пальне, тим дорожча продукція в усіх сферах економіки.

Підрахунки експертів свідчать, щоб заправити стандартне авто у Великій Британії з 55-літровим бензобаком, доведеться заплатити 100,27 фунта стерлінгів (3,7 тис. грн). Водночас якщо заправлятися дизелем, це коштуватиме 103,43 фунта (3,8 тис. грн).

Ми також розповідали, яка ситуація на українському ринку пального склалася в неділю, 12 червня, і яку вартість бензину встановили АЗС. Читайте і про те, як українцям продають бензин та дизель з рук, прикриваючись великими мережами АЗС.