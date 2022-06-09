Водители будут платить больше за полный бак: какие цены на АЗС в Великобритании

Цены на британских заправках снова бьют рекорды, поэтому водителям придется затянуть пояса

Кратко о ценах на заправках в Соединенном Королевстве и влияющих на них / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Стоимость полного бака бензина в Великобритании впервые стоит больше 100 фунтов (3,7 тыс. грн). Владельцы автомобилей с дизельными двигателями будут платить 103,4 фунта (3,8 тыс. грн).

Как пишет Bloomberg, такие суммы насчитали в британской автосервисной компании RAC.

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По информации аналитиков, цены на топливо поднялись в связи с ростом стоимости нефти на мировом рынке. Чем дороже топливо, тем дороже продукция во всех сферах экономики.

Подорожание в Великобритании

Рост цен на нефть связан с санкциями Запада против России из-за вторжения в Украину. Трейдеры переживают из-за понижения объемов поставки российского ресурса и будет ли чем его заменить.

Представители RAC подсчитали: чтобы заправить стандартное авто с 55-литровым бензобаком придется заплатить 100,27 фунта стерлингов (3,7 тыс. грн). В то же время, если заправляться дизелем, это будет стоить 103,43 фунта (3,8 тыс. грн).

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В среднем в Великобритании цены на бензин выросли на 0,9% – до 182,31 пенса за литр, а дизель подорожал на 0,8% – до 188,05 пенса. Автомобилисты просят правительство смягчить последствия беспрецедентного подорожания, ведь за год бензин в Соединенном Королевстве подорожал на 40%, а дизельное топливо – на 43%.

Актуальные цены

По данным ресурса Fuelo, неэтилированный бензин 95 оценивается в размере 1,74 фунта (64,45 грн) за литр. Неэтилированный бензин 98 стоит 1,76 фунта (65,19 грн) за литр.

Литр дизеля можно купить за 1,88 фунта (69,64 грн), а сжиженный нефтяной газ (LPG) продают по 0,74 фунта (27,41 грн) за литр.

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За неделю стабильной на заправках Великобритании оставалась только цена на А-98. Бензин А-95 подорожал на 3 пенса (1,11 грн), а литр дизеля – на 2 пенса (0,74 грн). СПГ сначала проявил тенденцию к удешевлению на 2 пенса, но в конце недели снова взял курс на рост.

Цены на АЗС в Великобритании, Fuelo / Фото: скриншот

Какие прогнозы?

Банковский холдинг и крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует рост цен на бензин еще на 30%, и это после предварительного повышения стоимости на 53%. В то же время, спрос на горючее среди американцев только растет, учитывая начало летнего периода и внедрение нефтяного эмбарго в ЕС против России.

По словам управляющего партнера HUG'S Эрика Наймана, существенное удорожание бензина вместе с инфляцией в 8,3% в США создает сложную ситуацию. Последствия ее весь мир ощутит только через некоторое время.

И, несмотря ни на что, американские водители не планируют снижать потребление бензина. Чтобы как-то урегулировать ситуацию, правительство США разрешило продавать горючее с высоким содержанием этанола, которое обычно запрещено использовать летом из-за вредных выбросов.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украину прибывают бензовозы из ЕС, а также писали, за сколько украинцам продают бензин "с рук".