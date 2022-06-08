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Мережа АЗС ОККО підняла ліміт для деяких клієнтів – кому пощастить

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 10:50
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Розповідаємо, хто із клієнтів заправки може тричі на день заправитися за найвищим лімітом
ОККО підняли ліміти для деяких українців
ОККО підняли ліміти для деяких українців / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Для водіїв BlaBlaCar підняли ліміт на мережі АЗС ОККО, тепер вони можуть заправити до 30 літрів бензину чи дизпалива за один раз.

Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar.

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Таке рішення було ухвалено для того, щоб підвищити ефективність роботи BlaBlaCar в умовах воєнного часу.

Однак, щоб заправитися водієві сервісу, потрібно обов'язково мати мобільний додаток ОККО з картою лояльності Fishka. Після цього додати номер картки лояльності у профіль BlaBlaCar і на касі заправки просканувати свою карту.

Після цього ви зможете залити до 30 літрів "А-95", Pulls 95 чи дизеля.

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Врахуйте, що ліміт встановлено на три години і після закінчення цього часу ви зможете ще раз поповнити запас палива, але загалом не більше трьох разів на добу.

"Зелений коридор" для бензовозів

В Україну почали прибувати машини з паливом із ЄС за так званим "зеленому коридору". Це означає, що прикордонники та митники насамперед пропускають автомобілі з пальним і у разі потреби відкривають їм додаткові лінії.

У Держприкордонслужбі розповіли, що таке завдання було поставлене урядом країни, щоб якнайшвидше подолати бензинову кризу.

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У суміжних країнах ЄС також намагаються першочергово пропускати бензовози, які везуть дефіцитне паливо в Україну чи порожні їдуть за ним назад.

"Сьогодні" раніше писали, скільки коштує бензин на популярних українських заправках та розповідали, що буде з дефіцитом пального у всьому світі найближчим часом.

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