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Ціни на бензин зростуть ще більше: що чекає світ та Україну зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 15:24
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Розповідаємо, яке майбутнє в питанні бензинової кризи прогнозують аналітики
Паливо дорожчає не лише в Україні, а й в всьому світі
Паливо дорожчає не лише в Україні, а й в всьому світі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Банківський холдинг та найбільший банк США JPMorgan прогнозує зростання цін на 30% в додаток до вже 53% попереднього підвищення. Поряд з цим фактом, попит на пальне в США не падає, а навпаки росте (особливо зважаючи на початок літнього періоду). А, з огляду на останні події та оголошення нафтового ембарго щодо нафти РФ, вартість бензину підвищиться і в Європі, а за нею і в Україні.

Про подальше майбутнє цін на пальне розповів Investing керуючий партнер HUG'S Ерік Найман.

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Так, за його словами, за рік бензин в США здорожчав на 53%, що в поєднанні з інфляцією в 8,3% створює надзвичайну складну ситуацію, наслідки якої весь світ відчує лише згодом. Адже поки спостерігається не така критична ситуація, оскільки в перерахунку вартості на кілометри вартість тільки наближається до рекордів і зараз просто на звичних рівнях початку 2010-х років.

Попри те, що бензин дорожчає, американці не планують знижувати споживання, особливо зараз — на початку літнього періоду.

Як стверджує Ерік Найман, ще позаминулого місяця в США дозволили продавати бензин із високим вмістом етанолу, який зазвичай під забороною в літні місяці (через викиди). Однак ситуацію це не покращило.

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Які причини зростання цін та як це вплине на Україну?

Вартість бензину наразі залежить від 4 показників:

  • ціна на сиру нафту,
  • вартість переробки,
  • вартість доставки та маркетингу,
  • податки.

Основна проблема — це вартість нафти та її переробки. Ми можемо спостерігати, як ціна чорного золота почала знову рости, шукаючи якусь точку опори.

А на вартість нафти, як ми розповідали раніше, впливає очікування інвесторів на фоні недавнього оголошення ембарго щодо російської сировини, невелике послаблення долара по відношенню до інших валют та підвищення випускних липневих цін у найбільшій нафтовій компанії світу Saudi Aramco на 2,1 дол, що виявилося несподіванкою.

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Оскільки Україна повністю втратила з початку війни всі шляхи постачання пального, наразі його вартість буде залежати від європейської, яка в свою чергу якоюсь мірою залежить від експорту сировини із США.

Тож поки перевага на боці майбутнього здорожчання пального, однак час та подальший розвиток подій можуть змінити цю ситуацію.

США намагаються знизити ціни на нафту

Нещодавно президент країни Джо Байден прибув до Саудівської Аравії на переговори, але візит глави Білого дому навряд чи призведе до зниження цін на нафту. Річ у тому, що президент США має мало способів, як це зробити.

Таку думку висловив міністр енергетики в адміністрації Клінтона Білл Річардсон.

"На жаль, є лише погані варіанти. І будь-які альтернативні варіанти напевно гірші, ніж просити саудівців збільшити видобуток" , – заявив Річардсон.

Раніше ми розповідали, що в Україну прибувають бензовози з ЄС, а також писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".

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