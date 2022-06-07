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В Україну прибувають бензовози з ЄС – що відбувається з цінами на пальне

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 14:57
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Розповідаємо, як розпорядження уряду держави змінило правила на митниці
В Україну прибувають бензовози "зеленим коридором"
В Україну прибувають бензовози "зеленим коридором" / Фото: уніан, dpsu.gov.ua, Колаж: Сьогодні

В Україну почали прибувати бензовози з пальним із Євросоюзу "зеленим коридором".

Про це розповіли у Держприкордонслужбі.

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Зазначається, що прикордонники та митники першочергово пропускають автівки з пальним і у разі необхідності відкривають для них додаткові смуги.

Начальник пресслужби Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Роман Павленко зазначив, що такий пропуск забезпечується на завданням керівництва уряду.

Прикордонники наголосили, що представники суміжних країн ЄС так само першочергово пропускають бензовози, які везуть в Україну пальне або повертаються за ним.

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Що з цінами на АЗС?

Ціни не встигли відреагувати на відкриття "зелених коридорів" для бензовозів і у вівторок, 7 червня, залишились такими ж, як і 6 числа.

Бензин А-95 можна знайти лише на кількох заправках, на ОККО за нього просять 52 грн/л, а на "Авіас" 50,50 грн/л.

Дизпальне реалізують значно більше АЗС, найдешевше продає "БРСМ-Нафта" – 54,99 грн/л, а найдорожче – Mango – 57,99 грн/л.

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Загальна картина виглядає так:

Ціни на бензин зупинилися
Ціни на бензин зупинилися / Фото: auto.ria.com

Лихоманка на польскому ринку

Ціни на пальне в Польщі переживають сильні стрибки, на початку червня вартість деяких видів бензину побила рекорди.

Ситуація виглядає так:

  • А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);
  • дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

"Сьогодні" раніше писали, як бензинова криза змінила ринок авто в Україні, і розповідали, як українцям продають бензин та дизель "з рук", прикриваючись великими мережами АЗС.

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