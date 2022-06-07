На ринку пального зміни: скільки коштує бензин на ОККО, UPG та WOG

Розповідаємо, скільки коштують різні види пального на українських АЗС у вівторок, 7 червня

Скільки коштує пальне в Україні 7 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україну вже почали прибувати бензовози без черг з ЄС "зеленими коридорами". Це має допомогти пом'якшити бензинову кризу в країні. А тим часом ціни на бензин все ще поступово зростають.

"Сьогодні" переглянули дані на ресурсі Auto.Ria і розповідають, які ціни встановили АЗС 7 червня.

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Так, заплатити за різні види пального у вівторок потрібно стільки:

А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 50,28 грн/л;

А-92 – 49,63 грн/л;

ДП – 56,57 грн/л;

автогаз – 41,49 грн/л.

Так, з неділі, 5 червня, А-95+ подорожчав на 53 копійки, А-92 – на 10 копійок, ДП – на 15 копійок, а автогаз здешевшав на 0,2 копійки.

Які ціни встановили різні АЗС?

У мережі ОККО вартість пального не змінилась за кілька днів, воно коштує стільки:

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А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 51 грн/л;

А-92 – 50 грн/л;

ДП – 57 грн/л;

автогаз – 42 грн/л.

У мережі UPG 7 червня немає в наявності А-95+, А-92 та автогазу. Водночас А-95 та дизпаливо продають за 48,90 грн/л та 56 грн/л відповідно.

На WOG також немає пального А-95+, А-92 та автогазу. Решту пального продають за такими цінами:

А-95 – 51 грн/л;

ДП – 57 грн/л.

На інших АЗС по Україні ситуація така:

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У Польщі ціни на пальне б'ють рекорди

Раніше "Сьогодні" писали, що з початку червня вартість пального у Польщі продовжує зростати. Станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:

А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);

– 7,76 злотих (53,60 грн); А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);

– 8,27 злотих (57,12 грн); дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);

– 8,37 злотих (57,81 грн); автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

Ми також писали про те, що мережа АЗС Socar запустила нову послугу, і яке майбутнє в питанні бензинової кризи прогнозують аналітики.