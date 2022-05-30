Росіян залишать без відомої марки авто: яких машин більше не буде у РФ

Волзький автозавод більше не випускає автомобілів марки Renault

У Росії більше не збиратимуть Renault / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії на заводі "АвтоВАЗу" були зібрані два останні автомобілі відомої марки Renault. Після цього Волзький автозавод більше не збиратиме ці машини.

Про зупинку виробництва повідомляє низка російських ЗМІ.

Реклама

Два останні автомобілі зійшли з конвейєра 27 травня. Крім того, випуск моделей Lada на "АвтоВазі" теж припинено – на підприємстві вже знову продовжили термін вимушеної відпустки для своїх співробітників. Це продовження стало вже четвертим після повномасштабного вторгнення військ РФ до України.

Також зазначається, що навряд чи почнеться виробництво моделей на платформі Renault під брендом Lada – раніше повідомлялося, що збиранням Duster займеться завод у російському Тольятті.

"Москвичі" на заводі Renault

Мер Москви пообіцяв росіянам забрати завод компанії Renault на баланс міста.

Реклама

"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", – сказав російській столиці Сергій Собянін.

Зазначимо, що після вторгнення російських військ до України "Рено Росія" зупинило роботу свого підприємства.

Раніше ми розповідали, що у Росії вирішили випускати автомобілі без подушок безпеки та антиблокувальної системи гальм. Також ми писали, як міжнародні санкції вбивають російський автопром.