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50-ті повертаються? Росія забирає завод Renault і випускатиме там "Москвичі"

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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16 травня, 09:27
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Замість автомобілів відомої марки тепер випускатимуть авто з історичним брендом
Завод планують передати на баланс Москви
Завод планують передати на баланс Москви / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Москві планують забрати завод компанії Renault на баланс міста. Замість автомобілів відомої марки там випускатимуть "Москвичі".

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін,повідомляє видання "Комерсант".

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"Я вирішив забрати завод на баланс міста та відновити виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич", – сказав Собянін.

Відповідно, якщо влада ухвалить таке рішення, а саме — забере майно міжнародної корпорації, то це може остаточно припинити інвестиції в РФ.

Нагадаємо, раніше після початку війни в Україні "Рено Росія" заморозило підприємство, відновивши роботу свого заводу в Москві в цьому проміжку лише на три дні.

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Росіяни масово скуповують консерви

Кожен п'ятий житель РФ став купувати на третину більше консервів у 2022 році порівняно з минулим роком, а дві третини жителів РФ (63%) стали споживати більше тушеного м'яса.

Експерти кажуть, що причин збільшення споживання рибних і мʼясних консервів кілька:

  • незабаром літній сезон і збільшиться кількість поїздок за місто, походів тощо, коли виникає потреба в придбанні простих у приготуванні продуктів з тривалим терміном зберігання. Цей чинник називали 59% респондентів, які збільшили споживання консервів цієї весни;
  • зростання інфляційних очікувань в умовах економічної невизначеності (71% опитаних вказували цей чинник);
  • побоювання зменшення асортименту продуктів і бажання закупитися продуктом про запас, враховуючи, що консервовані м'ясо і риба – продукт з тривалим терміном зберігання, зручний у зберіганні і не займає місце в холодильнику (цей чинник назвали 64% опитаних);
  • паніка росіян, які взяли приклад з родичів чи знайомих (26% опитаних).

Ще 22% опитаних стали купувати м'ясні та рибні консерви з тієї причини, що "розсмакували" їх і хочуть споживати їх частіше, тому що вони їм подобаються.

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