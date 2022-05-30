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Россиян оставят без известной марки авто: каких машин больше не будет в РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 15:05
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Волжский автозавод больше не выпускает автомобили марки Renault
В России больше не будут собирать Renault
В России больше не будут собирать Renault / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России на заводе "АвтоВАЗа" были собраны два последних автомобиля изветной марки Renault. После этого Волжский автозавод больше не будет собирать эти машины.

Об остановке производста сообщает ряд российских СМИ.

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Два последних автомобиля сошли с конвеера 27 мая. Кроме того, выпуск моделей Lada на "АвтоВазе" тоже приостановлен – на предприятии уже снова продлили срок вынужденного отпуска для своих сотрудников. Это продление стало уже четвертым после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Также отмечается, что вряд ли начнется производство моделей на платформе Renault под брендом Lada – ранее сообщалось, что сборкой Duster займется завод в российском Тольятти.

"Москвичи" на заводе Renault

Мэр Москвы пообещал россиянам забрать завод компании Renault на баланс города.

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"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал российской столицы Сергей Собянин.

Отметим, что после вторжения российских войск в Украину "Рено Россия" остановило работу своего предприятия.

Ранее мы рассказывали, что в России решили выпускать автомобили без подушек безопасности и и антиблокировочной системы тормозов. Также мы писали, как международные санкции убивают российский автопром.

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