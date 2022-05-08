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Пересядут на КАМАЗы? В России остановилось производство легковых авто

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 мая, 18:51
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Впервые за 75 лет на всех автомобильных заводах в России остановилась сборка легковых машин
Россия осталась без легковых автомобилей
Россия осталась без легковых автомобилей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения в Укриану Россиию покинули мировые автомобильные бренды, а теперь в стране полностью остановилось производство легковых автомобилей на местных заводах.

Об этом сообшают российские СМИ.

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Сообщается, что майские "каникулы" на ближаешие 2-3 недели начались сразу на четырех автомобильных предприятия – Haval, Mazda Sollers, УАЗ и "Автотор".

Причины остановки этих предприятий называют разные: на одних заводах руководство признает нехватку комплектующих для сборки из-за санкций, на других – говорит о ремонте и отладке сборочного оборудования.

Не возобновил работу и один из самых известных автозаводов России АвтоВАЗ: по плану завод, после 20-дневного простоя, должнен был заработать 24 апреля, но не получилось. Работникам пообещали, что точно получится 16 мая.

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Без иномарок на заводе

В начале весны немецкий автоконцерн BMW остановил сотрудничество с холдингом в Калининграде из-за войны в Украине. На "Автоторе" уже больше двух месяцев не собирают автомобили и не поставляют продукцию на российский рынок.

В связи с санкциями Запада против России и экономическим кризисом предприятие не может работать. С 1 мая часть сотрудников отправили на 21 день в оплачиваемые отпуска. Всего на российском концерне трудоустроено около 3500 человек.

Ранее мы писали, как рабочим завода "Автотор" в России предложили вместо работы сажать картошку, и рассказывали, какие автомобили больше нельзя купить в РФ.

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