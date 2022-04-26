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Ростуть, як на дріжджах: які ціни на бензин, дизель і автогаз на українських АЗС

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 13:06
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Розповідаємо про актуальні ціни та зміни на українських заправках станом на 26 квітня
Коротко про ціни на АЗС 26 квітня
Коротко про ціни на АЗС 26 квітня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На українських заправках за останній тиждень зросли ціни на бензин та дизельне пальне.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки нині коштує А-92, А-92, дизель та автогаз на різних АЗС.

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Вартість А-92 стартує від 32,22 грн/л, у середньому по Україні цей вид бензину збувають по 33,47 – 33,65 грн/л. За останній тиждень він подорожчав на 15-40 коп.

А-95 можна придбати за ціною від 33,33 грн/л. Середня ринкова ціна коливається в межах 33,98 – 34,06 грн/л. Подорожчання сягає 23-30 коп. за останні кілька днів.

Ціни на бензин 26 квітня
Ціни на бензин 26 квітня / Фото: auto.ria.com

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Ціни на бензин 26 квітня
Ціни на бензин 26 квітня / Фото: auto.ria.com

Дизельне пальне продають за середньою ціною 37,87 – 38,35 грн/л. Можна знайти заправки, де вартість дизелю стартує від 36,91 грн/л. Подорожчання цього виду пального за останній тиждень найбільше – на 1-1,2 грн.

Автогаз можна купити в роздріб на деяких заправках в Україні. Ціни стартують від 27,5 грн/л, а середня ціна на ринку становить 29,65 грн/л.

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Зростання цін на АЗС від 22 по 25 квітня
Зростання цін на АЗС від 22 по 25 квітня / Фото: EnKorr

Новий вид пального в Україні

Попри нестабільну ситуацію на ринку пального, мережі АЗС змогли потішити споживачів появою нового виду пального. На BVS анонсували продаж бензину марки А-95 ECO.

Це суміш звичайного А-95 бензину та біоетанолу. Він має кілька переваг, зокрема високу детонаційну стійкість, покращений процес спалювання; кращу частоту в камері згоряння і екологічність.

Раніше "Сьогодні" розповідали, які ціни на пальне в США та як відрізняються американські мірки від українських. Дізнайтеся також, що може статися, якщо змішати два різних види бензину в одному авто.

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