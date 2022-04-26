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Растут как на дрожжах: какие цены на бензин, дизель и автогаз на украинских АЗС

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 апреля, 13:06
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Рассказываем об актуальных ценах и изменениях на украинских заправках по состоянию на 26 апреля
Кратко о ценах на АЗС 26 апреля
Кратко о ценах на АЗС 26 апреля / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На украинских заправках за последнюю неделю подросли цены на бензин и дизельное топливо.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько теперь стоит А-92, А-92, дизель и автогаз на разных АЗС.

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Стоимость А-92 стартует от 32,22 грн/л, в среднем по Украине этот вид бензина сбывают по 33,47 – 33,65 грн/л. За последнюю неделю он подорожал на 15–40 коп.

А-95 можно приобрести по цене от 33,33 грн/л. Средняя рыночная цена колеблется в пределах 33,98 – 34,06 грн/л. Подорожание достигает 23-30 коп. за последние несколько дней.

Цены на бензин 26 апреля
Цены на бензин 26 апреля / Фото: auto.ria.com

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Цены на бензин 26 апреля
Цены на бензин 26 апреля / Фото: auto.ria.com

Дизельное топливо продают по средней цене 37,87 – 38,35 грн/л. Можно найти заправку, где стоимость дизеля стартует от 36,91 грн/л. Удорожание этого вида горючего за последнюю неделю больше всего – на 1-1,2 грн.

Автогаз купить в розницу на некоторых заправках в Украине. Цены стартуют от 27,5 грн/л, а средняя цена на рынке 29,65 грн/л.

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Рост цен на АЗС с 22 по 25 апреля
Рост цен на АЗС с 22 по 25 апреля / Фото: EnKorr

Новый вид горючего в Украине.

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке горючего, сети АЗС смогли порадовать потребителей появлением нового вида горючего. На BVS анонсировали продажу бензина марки А-95 ECO.

Это смесь обычного А-95 бензина и биоэтанола. Он имеет несколько преимуществ, в частности, высокую детонационную устойчивость, улучшенный процесс сжигания; лучшую частоту в камере сгорания и экологичность.

Ранее "Сегодня" рассказывали, какие цены на топливо в США и как отличаются американские мерки от украинских. Узнайте также, что может произойти, если смешать два разных вида бензина в одном авто.

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