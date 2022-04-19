Ціни на пальне в США – за скільки можна купити бензин та дизель

Розповідаємо про ціни на заправках США та порівнюємо з цінами в Україні

Порівнюємо ціни на пальне в США та Україні / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

США стали однією з країн, куди можуть тимчасово переселитися біженці з України. Для повноцінного життя в американському суспільстві потрібне авто – це як щоденні поїздки на роботу, так і за продуктами в магазин.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки коштує заправити авто в США та які ціни на бензин, дизель і автогаз на українських заправках.

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Ціни на пальне в США

У США дещо відрізняються мірки на пальне. Так, замість літрів, американці послуговуються галонами: 1 галон = 3,78 літра. Окрім цього, на заправках є дизель і бензин типу Regular (аналог А-92), Mid-Grade (аналог А-95) і Premium (аналог А-98).

Ціни залежать не лише від АЗС, а й від штату, де продається пальне. Найнижчі ціни в Техасі, оскільки там видобувають енергоносії. Найвищі – в Нью-Йорку та Кремнієвій долині (Каліфорнія).

Бензин А-92 продають, в середньому, по 4,1 долара (121,96 грн) за галон, або по 1,08 долара за літр (32,13 грн).

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За аналог А-95 просять середню ціну 4,49 долара (133,56 грн) за галон, що виходить по 1,18 долара за літр (35,1 грн).

Бензин А-98 оцінюють, в середньому, по 4,77 долара (141,89 грн) за галон, або по 1,26 долара за літр (37,48 грн).

Середня вартість дизелю становить 5,1 долара (151,71 грн) за галон, або 1,34 долара за літр (39,86 грн).

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Ціни на пальне в Україні

На українських заправках стабілізувалися ціни, але зник А-95+. Поменшало також і автогазу, водночас А-92 і звичайний А-95 присутні, фактично, на всіх АЗС.

Бензин А-95 продають від 33,33 грн/л, середня ціна становить 34,21 грн/л. Вартість А-92 стартує від 32,22 грн/л, а середня на ринку – 33,82 грн/л.

Ціни на дизель починаються від позначки 36,91 грн/л. Середня ринкова вартість цього типу пального сягає 37,86 грн.

Автогаз наразі можна придбати лише на деяких мережах заправок за ціною від 29,6 грн/л. В середньому його продають по 28,49 грн/л.

Ситуація з пальним

Експерти попереджають, що незабаром в Україні може подорожчати автогаз. Досі це був найдешевший тип пального, однак у перспективі його вартість може зрівнятися з цінами на А-95.

Негативні зміни пов’язують з продажем скрапленого газу за рекордними показниками. Компанія Укргазвидобування 14 квітня збула пальне на торгах за ціною 57 тис. грн/тонна.

Із огляду на можливий дефіцит різних видів бензину під час війни, водії можуть міксувати їх у двигуні. Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, чи зашкодять такі дії автомобілю. Читайте також про ціни на пальне у Словаччині за посиланням.