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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Цены на топливо в США – за сколько можно купить бензин и дизель

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 14:59
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Рассказываем о ценах на заправках США и сравниваем цены в Украине
Сравниваем цены на топливо в США и Украине
Сравниваем цены на топливо в США и Украине / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

США стали одной из стран, куда могут временно переселиться беженцы из Украины. Для полноценной жизни в американском обществе нужно авто – это как ежедневные поездки на работу, так и за продуктами в магазин.

Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько стоит заправить авто в США и какие цены на бензин, дизель и автогаз на украинских заправках.

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Цены на топливо в США

В США несколько отличаются мерки на горючее. Так, вместо литров, американцы пользуются галлонами: 1 галлон = 3,78 литра. Кроме того, на заправках есть дизель и бензин типа Regular (аналог А-92), Mid-Grade (аналог А-95) и Premium (аналог А-98).

Цены зависят не только от АЗС, но и от штата, где продается топливо. Самые низкие цены в Техасе, поскольку там добывают энергоносители. Самые высокие – в Нью-Йорке и Кремниевой долине (Калифорния).

Бензин А-92 продают, в среднем, по 4,1 доллара (121,96 грн) за галлон, или по 1,08 доллара за литр (32,13 грн.).

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За аналог А-95 просят среднюю цену 4,49 доллара (133,56 грн) за галлон, или по 1,18 доллара за литр (35,1 грн.).

Бензин А-98 оценивают, в среднем, по 4,77 доллара (141,89 грн) за галлон, или по 1,26 доллара за литр (37,48 грн.).

Средняя стоимость дизеля составляет 5,1 доллара (151,71 грн) за галлон, или 1,34 доллара за литр (39,86 грн.).

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Цены на топливо в Украине.

На украинских заправках стабилизировались цены, но исчез А-95+. Уменьшилось также и автогаза, в то же время А-92 и обычный А-95 присутствуют фактически на всех АЗС.

Бензин А-95 продают от 33,33 грн/л, средняя цена составляет 34,21 грн/л. Стоимость А-92 стартует от 32,22 грн/л, а средняя на рынке – 33,82 грн/л.

Цены на дизель начинаются с отметки 36,91 грн/л. Средняя рыночная стоимость этого типа горючего достигает 37,86 грн.

Автогаз в настоящее время можно приобрести только на некоторых сетях заправок по цене от 29,6 грн/л. В среднем его продают по 28,49 грн/л.

Ситуация с горючим

Эксперты предупреждают, что скоро в Украине может подорожать автогаз. До этого это был самый дешевый тип горючего, однако в перспективе его стоимость может сравниться с ценами на А-95.

Негативные изменения связывают с продажей сжиженного газа по рекордным показателям. Компания Укргаздобыча 14 апреля сбыла горючее на торгах по цене 57 тыс. грн/тонна.

Учитывая возможный дефицит разных видов бензина во время войны, водители могут миксовать их в двигателе. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, повредят ли такие действия автомобилю. Читайте также о ценах на топливо в Словакии по ссылке.

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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
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Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

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