Продажі вантажівок в Україні побили рекорд за 8 років: ТОП-5 популярних марок

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В Україні оживає не тільки виробництво автомобілів, але і попит на них. Ринок комерційних авто, до якого відносяться вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини, виріс на початку літа. За червень українці купили 1449 нових комерційних автомобіля. Це кращий червневий результат за останні вісім років.

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Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

"У порівнянні з результатом річної давності, попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку збільшився майже вдвічі", – зазначили експерти.

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ТОП-5 популярних брендів нових комерційних авто в червні:

Renault – 535 реалізованих автомобіля (в 5 разів більше, ніж в червні минулого року). Fiat – 125 автомобілів (+ 6%). Peugeot – 110 автомобілів (+ 43%). МАЗ – 73 автомобілів (+ 14%). Citroen – 66 автомобілів (+ 78%).

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Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. Автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

Також в червні 2021 року в країні стартувала пільгова розмитнення "евроблях". Про те, скільки часу є на пільгову легалізацію, і скільки це коштує, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":