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Цифра дня. Україна витрачає мільярди доларів на іномарки

25 лютого, 14:23

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Імпорт легкових автомобілів в країну при цьому впав

Україна за 2020 рік витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів.

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Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

Найбільшу частку в імпорті склали легкові автомобілі – 486,3 тис. шт. на 3,5 млрд доларів. Але в порівнянні з 2019 роком імпорт легкових машин скоротився на 11%, а його митна вартість на – 182 млн доларів.

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Найбільшим постачальником "легковиків" була Німеччина, звідки за рік ввезли 99,8 тис. легкових авто на 548,1 млн доларів.

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Ввезення вантажних і спеціалізованих авто зменшився на 16%, до 43,5 тис. штук, або 717,4 млн доларів.

А закупівля автобусів за кордоном обійшлася Україні в 64,1 млн доларів. за 1,6 тис. автобусів. Це на 35% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, також в Україні зросла частка б/в автомобілів серед машин, які пройшли першу реєстрацію. Тепер уже вісім з 10 легкових авто, які ставлять на облік, – це секонд-хенд.

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Також аналітики підрахували, що українці стали активніше купувати авто для бізнесу. Попит на вантажівки, мікроавтобуси та інші спеціалізовані машини виріс на початку 2021 року, навіть незважаючи на локдаун.

А про те, як захистити своє авто від викрадення, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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