Цифра дня. Виробництво авто в Україні зросло у 8 разів

Переважна більшість зібраних в нашій країні автомобілів – це легковики. Виробництво комерційних авто за рік просіло

Збірка Skoda на заводі "Єврокар" / Фото: Getty Images

В Україні виробили 1004 одиниці автомобільного транспорту протягом травня 2021 року. Це майже в 8 разів більше, ніж було в карантинному травні минулого року, і на 4% перевищує показник квітня-2021. Із загальної кількості зібраних машин – 944 легкові. Минулого року за той же місяць в країні випустили всього 84 легковика.

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Виробництво авто в Україні зросло в 8 разів

Про це повідомили аналітики асоціації автовиробників "Укравтопром".

У травні також справили 7 комерційних авто (мікроавтобуси і вантажівки). Це в 3,5 рази більше результату квітня-2021, але на 42% менше, ніж у травні-2020.

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В цілому з січня по кінець травня 2021 року український автопром випустив:

3538 легкових авто (на заводах "Єврокар" і ЗАЗ, який відновив виробництво );

); 242 автобуса;

15 комерційних автомобілів.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Всього в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

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