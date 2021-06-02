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Тепер не потрібна прописка. Уряд спростив отримання прав для переселенців

2 червня, 16:30

Денис Беспалов Денис Беспалов

Кабмін дозволив переселенцям без прописки отримувати права і реєструвати авто

/ Фото: Сьогодні

Уряд дозволив внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій України території отримувати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби. Для цього їм необхідно надати довідку про взяття на облік в якості переселенців.

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Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Так, Кабмін вніс відповідні зміни до постанов від 8 травня 1993 року №340 і 7 вересня 1998 року №1388.

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Тепер щоб отримати права переселенцям необхідно надати довідку про взяття на облік в якості внутрішньо переміщеного особи або показати її відображення в електронній формі на порталі "Дія".

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Раніше повідомлялося, що українці зможуть відновити водійське посвідчення онлайн .

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