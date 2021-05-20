Українцям дозволили змінювати водійські права в Британії без іспитів

Вступив в силу Акт "The Driving Licences Order 2021", який істотно спрощує українцям обмін прав в Британії

З сьогоднішнього дня українці в Великобританії можуть без проходження іспитів обміняти свої водійські права на аналогічний британський документ.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає прес-служба відомства.

20 травня набув чинності Акт "The Driving Licences (Exchangeable Licences) Order 2021". Відтепер Україна включена в перелік так званих "певних країн" (англ. "Designated countries").

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"Відтепер кожен громадянин України, який проживає у Великій Британії на законних підставах, зможе обміняти своє українське посвідчення водія певних категорій на британський відповідник без необхідності отримання тимчасового британського посвідчення водія, а також здачі теоретичного та практичного іспитів", – йдеться в повідомленні.

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Найближчим часом Україна введе аналогічні умови для британських водіїв.

"З моменту переїзду до Великої Британії та протягом 12 місяців дозволяється керувати автомобілем на підставі українського посвідчення водія без необхідності його обміну. Після цього строку водієві необхідно обміняти своє посвідчення", – уточнили в МВС.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" розповідав і показував, як виглядає електронне посвідчення водія.